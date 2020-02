Perotti: «La bandera nos tiene que cobijar para pelear contra la adversidad»

En el marco del 208 aniversario del primer enarbolamiento de la bandera argentina a orillas del río Paraná, el Monumento Nacional presenció el acto oficial con la participación de Pablo Javkin, intendente de Rosario, Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, y Alberto Fernández, presidente de Argentina.

Luego de la palabra del intendente de Rosario, habló el gobernador Omar Perotti que se mostró «orgulloso» por pisar el suelo donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera argentina.

En este sentido, el gobernador hizo memoria y rememoró los tiempos en los que el creador de la insignia eligió Rosario como cuna de bandera: «No eran los mejores momentos, no había apoyo del gobierno en ese momento, no le daban espada, ni sable, pero Belgrano no puso a la excusa como una salida fácil».

Perotti remarcó una tropa «desmoralizada» en 1812 por las malas noticias que llegaban desde el norte del país tomó la decisión de enarbolar la bandera para «templar el espíritu» y esa bandera «cobijó e identificó» a esos argentinos que «luchaban por la libertad».



Tomando sus dichos, Perotti endureció su discurso y dijo: «La bandera nos tiene que cobijar para pelear contra las adversidades diarias: el hambre, la desocupación, la falta de Justicia, la violencia y el narcotráfico».

«También es importante el compromiso del presidente para que todos podamos ver al Monumento a la Bandera en todo su esplendor, del que tantos años nos privaron», agregó mientras señaló al mandatario nacional.

También aseguró que Alberto Fernández estará el 20 de junio en lo que será un «hecho hermoso» ya que, contempló Perotti, «las calles del Monumento verán al presidente como el motivador del cambio».



Por último, sacó de su bolsillo, palabras del general Belgrano y lo citó textualmente, concluyó su discurso con una reflexión sobre el prócer argentino: «Recordar a Belgrano es recordar alguien preocupado por la educación y la industria».