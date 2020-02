La Provincia advierte que sin ley de emergencia no habrá Boleto Estudiantil gratuito

El secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, advirtió que el proyecto para poner en marcha el Boleto estudiantil gratuito no será factible si no se aprueba en la Legislatura la ley de Necesidad Pública.

El funcionario ató la realización de la iniciativa, un punto clave en la campaña de Omar Perotti a la Casa Gris, al apoyo de la oposición a las rebautizadas normativas de emergencia que este miércoles comienzan a ser tratadas en el Senado provincial.

En diálogo con Rosario3, el secretario advirtió: “El boleto gratuito sólo será posible si se aprueba la ley de Necesidad Pública, ya que en el presupuesto provincial de Miguel Lifschitz para este año no hay un solo centavo destinado en este sentido. Necesitamos imperiosamente incorporar al presupuesto una partida para ello”, señaló. De acuerdo a lo que explicó, la emergencia contempla la autorización para poner en marcha la iniciativa, pero no especifica ningún monto.

“Si no sale la ley de Necesidad o se recorta este punto, no vamos a tener recursos para este beneficio. Es vital que se depongan algunas actitudes, de este tire y afloje de la oposición. Tienen que entender que ahora hay políticas que antes no estaban contempladas pero ahora sí”, manifestó el ex concejal de Rosario.

Por otra parte, Miatello señaló que el proyecto requiere de una inversión de parte del Estado, ya que no se trata de un sistema de franquicia como lo es el medio boleto. “Es un aporte del Estado para quien enseña y quien aprende”, indicó.

