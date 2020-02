Mario Barletta: "No estoy de acuerdo con lo que hizo Ricardo Alfonsín"

En diálogo con Agencia DERF, el dirigente radical Mario Barletta se refirió en primer término a la actualidad partidaria. "Estamos acomodando el rol del radicalismo en términos de oposición. Las autoridades nacionales, electas por los procesos habituales, están trabajando para ir generando las mejores condiciones del radicalismo en todas las provincias y en el orden nacional, debatiendo el futuro del partido y de Cambiemos como están haciendo también el PRO y la Coalición Cívica" expresó.



El radicalismo santafesino estaba en el Frente Progresista y hubo una decisión nacional de armar un nuevo frente (Cambiemos), yo creo que el socialismo debería haber sido parte, aunque respeto su decisión

El ex embajador argentino en Uruguay además señaló que "en Santa Fe hay radicales dentro de Cambiemos y otros que no, ahora se está llevando adelante una tarea para intentar unir a la UCR provincial y luego, en reuniones con otras fuerzas políticas, se discutirá constituir las alianzas que se puedan realizar".

En tanto se refirió a la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España: "No estoy de acuerdo, yo no lo hubiese hecho jamás. Lo hizo a título pura y exclusivamente individual. Por supuesto, lo respeto, pero Ricardo Alfonsín no es un dirigente más dentro del radicalismo. Puso los intereses personales por encima de los generales".

Finalmente, opinó sobre el comienzo del Gobierno de Omar Perotti en Santa Fe: "Me sorprendió que no se inicie una gestión de Gobierno con mayor claridad, en términos de programas, planes, estrategias, políticas, teniendo en cuenta que hubo seis meses de transición. Imaginaba que la cosa iba a arrancar con certeza en las propuestas. Sin ton ni son, aparecieron con el proyecto de Emergencia, ahora de Necesidad Pública... ¿Cuál es, por ejemplo, la emergencia en salud?".