El príncipe Harry y Meghan Markle contraatacan y apuntan contra los miembros de la familia real

La semana pasada la pareja real se vio obligada a abandonar su marca Royal Sussex por orden de la reina Isabel II. La declaración pública del duque y la duquesa de Sussex publicada el viernes por la noche contenía un sutil mensaje sobre las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del duque de York, afirmó una fuente real al tabloide Daily Mail.



En su propio sitio web, el príncipe Harry y Megha Markle anunciaron que dejarían usar usar la palabra “Royal” en su marca después de mitad de año, e insistieron en que van a mantener sus títulos de RHS (Alteza Real) a pesar de que no los “usarán activamente”.

Tampoco llamarán Sussex Royal Foundation a la entidad que, siguiendo los pasos de los duques de Cambridge, pretendían poner en marcha tras su renuncia. Planean lanzar una organización sin fines de lucro que se sume a su trabajo solidario, añaden en el comunicado sobre su transición para dejar de ser miembros de la familia real británica tras el acuerdo al que llegaron el pasado enero y que se revisará dentro de 12 meses.

En su contraataque el matrimonio pareció quejarse de que el palacio los trata de manera diferente a otros miembros de la familia y una fuente de Buckingham aseguró que es en referencia a miembros del bajo rango como las hermanas Beatrice y Eugenie.



"Si bien existe un precedente para que otros miembros titulados de la familia real busquen empleo fuera de la institución, para los duques de Sussex se ha establecido un período de revisión de 12 meses. Según el acuerdo, entienden que están obligados a retirarse de sus deberes en representación de Su Majestad”, decía el comunicado.

Las princesas, hijas del segundo hijo de la reina, el príncipe Andrew y Sarah Ferguson, no se consideran actualmente miembros de la realeza de alto rango, porque no llevan a cabo tareas a tiempo completo en nombre de la reina. En cambio, ambas hermanas, que son novena y décima en la línea al trono, tienen trabajos a tiempo completo.

Beatriz de York actualmente es la vicedirectora de la compañía de software Afiniti, mientras que Eugenia trabaja como directora de la galería Hauser & Wirth. La royal, que al igual que su hermana no recibe dinero público, se graduó de la Universidad de Newcastle en septiembre de 2009, después de estudiar Literatura Inglesa e Historia del Arte. Después de completar sus estudios, Eugenie se mudó a Nueva York para trabajar para la firma de subastas en línea Paddle8, antes de regresar a Londres en 2015 para comenzar su carrera en Hauser & Wirth. Se casó en octubre de 2018 en el castillo de Windsor con el financiero Jack Brooksbank, un enlace que se celebró con toda la pompa que quería su padre.





Por otro lado, varios medios ingleses reportan que la ex actriz estadounidense, de 38 años, se quejó de que usar la palabra Royal “ni siquiera debería ser un problema en primer lugar y no es como si quisieran estar en el negocio de vender camisetas y lápices”.

“Dijo que ya terminó con el drama y que no tiene lugar en su vida para los detractores, y lo mismo ocurre con Harry”, dijo una fuente al tabloide británico Daily Mail.

Y luego agregó: “Meghan le dijo a su círculo íntimo que su éxito es inevitable con o sin su marca actual. Y que Harry y Archie tienen sangre real y nadie puede quitar eso. Y que, como familia, siempre serán considerados realeza”.



Desde enero los duques de Sussex ya no pertenecen de manera activa a la corona desde que decidieron dar un paso atrás en sus labores reales y buscar su independencia financiera. Tras comunicar la noticia, la pareja junto a su hijo Archie se mudaron a Vancouver, Canadá, y alquilaron una mansión que está valuada en USD 14 millones.

La pareja abandonará oficialmente sus responsabilidades monárquicas el próximo 31 de marzo. El nieto de la reina sigue sexto en la línea de sucesión al trono, mientras que su hijo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, ahora de nueve meses, continua séptimo.

Se espera que los Sussex estén en Gran Bretaña en los próximos días. Harry participará en un evento de Invictus Games con Jon Bon Jovi el 28 de febrero. Además, la pareja asistirá a los premios Endeavour Fund el 5 de marzo y luego se unirán a la reina y al resto de la familia real para el Servicio de la Commonwealth en la Abadía de Westminster el 9 de marzo.