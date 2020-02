HELVECIA: En un día de furia la Jefa de la Unidad Regional VII echó a todos los jefes del grupo de whatsapp

Ayer trascendía en las redes sociales una decisión cuanto menos desopilaste, o quizás preocupante para los vecinos del Departamento Garay, donde prácticamente todos se conocen, en los pocos pueblos que componen ese territorio; es que la Directora de Policía, Ilieana Insaurralde, jefa de la Unidad Regional VII, echó virtualmente del grupo a todos los jefes de dependencia.

Llamó poderosamente la atención la actitud, hasta ahora nadie quiere pronunciarse públicamente sobre este singular hecho; aunque desde varias oficinas de la Jefatura nos hicieron llegar esto con algún grado de preocupación, por no saber si había algún grado de coherencia en el decisorio, a punto tal que hasta el propio Subdirector Adrian Forni, fue desafectado de la virtualidad del "Grupo de Novedades Diarias U.R. VII", que incluye el logo.

Consejo de Sarnaglia?

Desde la Jefatura de Helvecia, una fuente nos dijo que esto pudo haber sido un consejo del Jefe de Policía Victor Sarnaglia, con quien Insaurralde tiene un vinculo profesional especial; y todo apuntaría a aventar fantasmas de "enemigos intimos", en otras palabras, el titular de la fuerza se siente inseguro y cree que todos son sus enemigos, espías, o que alguien quiere quitarle el sillón de la jefatura, por eso ve esas especies de fantasmas; de ahí que le habría dado esa recomendación a la jefa.

Según personal de la Jefatura, dicen que han visto a Insaurralde mas de una vez rara, y gritándole al personal, sobre todo al femenino, y quizás sea por eso que tomo esta determinación, "eliminar a todos"; la falta de operatividad y de resolución de hechos la llevan muchas veces a verse en el fracaso de la gestión.

Se sabe que en los hechos, a la Unidad regional VII, la maneja desde Santa Fe, Vctor Sarnaglia, la Directora Insaurralde no hace nada sin consultarle al madamas de la fuerza, cosas que están bajo su facultad decidirlas y llevarlas a cabo, no las implementa sin antes no consulta a Sarnaglia.

Para quienes no tienen un acabado conocimiento, hay que recordar que Iliana Insaurralde, debió pasar a retiro en marzo de 2019, sin embargo, y luego de casi dos décadas en los escritorios de la policía, se le asignó una Jefatura de Regional; algo raro, o no tanto si se tiene en cuenta en el mapeo provincial, cual es el índice delictivo desde el 11 de diciembre a esta parte.

Quien quiera oír, que oiga.



Utrapol