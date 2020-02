En Venado Tuerto y la región las Tarjetas Alimentar se entregarán el 10 de marzo

El gobierno provincial dio a conocer este jueves el cronograma de entregas de la tarjeta Alimentar en el interior de la provincia. De esta manera está previsto que se complete la entrega en los próximos días del beneficio para el resto de las ciudades y municipios de la provincia.

En una primera etapa se procedió al operativo en Rosario y Santa Fe y en los próximos días se completará el cronograma previsto que contempla unas 65.294 tarjetas de un total de 109.509 para la provincia.

Martes 10 de marzo – VENADO TUERTO

Localidades: Venado Tuerto, Murphy, San Eduardo, Chovet, Carmen, Carreras, Chapuy,

Elortondo, Hughes, Wheelwright, Maggiolo, San Francisco de Santa Fe, San Gregorio, Santa

Isabel, Diego De Alvear, Villa Cañas y Teodelina,

Lugar: Sede Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay 473 de Venado Tuerto.

Horario: 7 a 15 hs

Tarjetas: 3950

Miércoles 11 de marzo- RUFINO

Localidades: Rufino, Aaron Castellanos, Amenabar, Lazzarino y Sancti Spiritu.

Lugar: Sociedad Rural de Rufino, Presidente Perón 880, Rufino.

Horario: 7 a 15 hs

Tarjetas: 811

Miércoles 11 de marzo-FIRMAT

Localidades: Firmat, Villada, Miguel Torres y Cañada de Ucle.

Lugar: Galpón del Pueblo, Bv. Colón 900, Firmat.

Horario: 7 a 15 hs

Tarjetas: 729



TARJETA ALIMENTAR

A quiénes les corresponde

*Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive.

*Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

*Personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Cómo acceder

*No es necesario realizar ningún trámite para obtenerla.

*La entrega se hará por etapas en cada una de las provincias de Argentina. Si contás con los requisitos informados, te llegará un SMS o correo electrónico con la información del día y lugar de retiro de la tarjeta.

Es importante que tengas actualizados tus datos de teléfono celular y correo electrónico. Podés hacerlo a través de Mi ANSES ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social o llamando al 130.

Sobre la tarjeta

*Es una política de complemento integral alimentario. No suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente.

*Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.

*El tercer viernes de cada mes el Gobierno nacional recargará la tarjeta.

*La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.

*Ningún comercio puede cobrar extra por el uso de la Tarjeta Alimentar ni exigir que se use el total en una sola compra. Los infractores pueden ser denunciados en Defensa del Consumido



