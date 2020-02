La jueza explicó por qué no dictó ensañamiento en el caso de Juan Cruz Ibáñez

Lucas Ezequiel Ojeda mató de 26 puñaladas en junio de 2018 a Juan Cruz Ibáñez, un estudiante de ingeniería que vivía a metros de los Tribunales de Rosario. El menor entró al departamento para robar y como se encontró con la víctima la asesinó. La policía lo detuvo cuando intentaba huir en colectivo rumbo a Chaco.

En las últimas horas, la familia de la víctima se expresó con indignación respecto de la decisión de la jueza de Menores María del Carmen Musa, que entendió que no hubo ensañamiento en el accionar del asesino.

Este jueves, en el programa A diario, de Radio 2, la magistrada explicó su decisión: "Son términos técnicos que yo considero que no se dieron en esta circunstancia. Lo considero en virtud de la prueba y de mi subjetividad. No significa que el fiscal piense lo mismo. Si se apela, la cámara puede confirmar mi fallo o no", dijo.

En tal sentido, la jueza indicó que este tecnicismo no modifica la pena: "Sea con ensañamiento o sin él, el homicidio criminis causa, que es un homicidio para ejecutar otro delito, merece la prisión perpetua. Para un mayor o un menor el codigo penal es el mismo"

Además, señaló que tanto "ensañamiento" como "alevosía" en el ámbito jurídico revisten "una precisión terminológica que hay que apartarlo de lo vulgar".

Y describió: "Acá no hubo un ensañamiento para que la víctima sufriese más. Si bien fueron un montón de puñaladas, el objetivo que yo considero probado es que el matador lo que quería era sacarse a la víctima de encima para robar, que efectivamente es lo que consiguió. De todas maneras, repito que esto no influye en la pena. Se le agregue ensañamiento o alevosía no le suma cantidad de años".

En ese sentido, presagió otra polémica y un nuevo disgusto para la familia de la víctima: "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado contra la Argentina y le dicho no a las penas perpetuas para menores. Por eso entiendo que cuando salga el fallo la gente también se enojará. Eso vendrá en otro momento y será motivo de otra discusión", dijo.

EL PERFIL DEL ASESINO

"Es una atrocidad. No se le encuentra explicación. El chico tiene informes de peritos, juntas médicas de salud mental, juntas interdisciplinarias. Por como se dio uno podría dudar de que realmente sea imputable. Sin embargo, a pesar de que el informe lo describe como un border, se establece que tiene capacidad de reprochabilidad", dijo.

Musa contó que al momento del hecho el asesino "estaba absolutamente drogado pero eso no lo exime de la responsabilidad que le cabe".

"Yo me basé en los informes que lo han evaluado y coinciden en que tiene "capacidad de reprochabilidad", si no la tuviera otra sería la historia porque habría que buscar una medida del orden de la atención de la salud y no una sanción penal, pero no es el caso", aseguró.

Y finalmente dejó una reflexión sobre el papel de la Justicia y el rol que cumplen las cárceles: "Nos debemos debates profundos sobre la resociabilización. ¿Alguien cree que con cumplir una pena una persona se resociabiliza? La pena es castigo y después le hemos buscado justificantes".

