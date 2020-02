Starlink: 5to lanzamiento

Mucho se ha hablado sobre los satélites Starlink en los últimos días y no todas las noticias son buenas… ! Lo cierto es que la empresa SpaceX puso en órbita el 17 de Febrero, una nueva «tanda» de 60 satélites más en órbita, siendo esta la 5ta vez que colocan en órbita con un cohete Falcón 9.

Hay que decir que la contaminación visual que estos satélites están generando, ha provocado el rechazo unánime de toda la comunidad relacionada con las ciencias afines a la astronomía, ya que el paso constante de los satélites sobre el cielo, complica y mucho las técnicas de astro fotografía que se usan en la actualidad. Pero no solo visualmente serian detectables, si no que la comunicación entre los satélites, también causarían interferencias en las ondas de radio. Por el tema del brillo, la empresa Starlink, se comprometió a bajar el brillo de los satélites, haciendo la superficie de estos menos reflectantes, los que les proporcionaría un brillo más bajo. Pero poco se sabe que pasara con las ondas de radio, ya que la red en si, todavía no esta operativa.

Ahora, hay muchos conceptos que están siendo mal manejados. Un satélite no tiene brillo propio, si no que reflejan la luz del Sol. Solo cuando estos están iluminados en el espacio directamente por el Sol, son visibles. Y esto, hace que haya una ventana horaria que los hace visibles: Antes del amanecer, o después del atardecer. Solo en estos dos momentos, los satélites pueden ser vistos a simple vista, ya, que de día, el cielo brilla más que los satélites, y de noche, no hay luz que los ilumina. Y eso, es la base de la complicación: Si no están pasando justo sobre el país o en el atardecer o el amanecer, no es visible el paso.

Ahora, sumamos un nuevo factor más: Hay 5 trenes de satélites puesto en órbita. ¿Que significa eso? Hay 5 lanzamientos ya hechos, y los satélites, una vez lanzados, van buscando su posición orbital final, cosa que tarda meses. Desde que son lanzados, los satélites constantemente, van separándose entre ellos. Por eso, hubo reportes de pasos de satélites separados entre ellos, que no correspondían al tren que estábamos tratando de ver. En el caso de este 5to tren, los satélites estarían muy cerca unos de otros, cosa que cada día que pasa, se van a ir separando. Por eso la importancia de tratar de verlos lo más próximos posibles pasos, ya que acá se suma el ultimo problema: Las estimaciones de brillo, no siempre son correctas!

¿Entonces? Bueno, tenemos que tratar de ver una linea de puntos, en un cielo que puede ser que este parcialmente iluminado por el atardecer o amanecer, que no sabemos cuanto brillan en realidad. Es un desafió importante, porque no siempre vamos ser favorecidos, y quizás se vean en un punto del país, al oeste en el amanecer y al este en el atardecer, y en otros lugares contrarios en ubicación geográfica no. El ángulo con el Sol y la oscuridad del cielo, es la clave.

Fuente: Tormentas argentinas