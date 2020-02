La familia de Juan Cruz Ibáñez mostró impotencia tras conocer la sentencia

pero sin considerar los agravantes de ensañamiento y alevosía que pidió el fiscal. La sentencia la dictó la jueza de Menores, María del Carmen Mussa, y le fue notificada por correo electrónico a la familia de Juan Cruz, que la apelarán al igual que la defensa.

Ojeda era menor de edad al cometer el homicidio de Ibáñez, y si bien ya cumplió los 18 años, es juzgado por la Justicia de Menores, que no está incluida en el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, de manera que los enjuiciamientos no son públicos y orales, sino que se siguen realizando bajo el viejo sistema escrito. Por eso ahora se conoció la imputación, y cuando ésta quede firme, recién se determinará la condena.

Martín Ibáñez, uno de los hermanos de Juan Cruz, dialogó hoy con Radio Jota 98.3 y expresó la indignación que esta situación le provoca a la familia: “A través de un mail se le notificó a mi hermano Ignacio lo que ocurrió en la sentencia dictada por la jueza, donde lo declararon culpable a este chico del homicidio, pero sin saña ni alevosía. Con esto logran bajarle los años de condena”.

Para la familia de la víctima no hay dudas: “Es evidente que en este caso existió saña y alevosía porque no fue una muerte común, no es un accidente de tránsito ni alguien a quien se le escapó un tiro, sino que una persona entra a un departamento a robar trepando por un balcón y se encuentra con mi hermano durmiendo boca abajo, toma un cuchillo de la casa y lo mata sin darle posibilidad a defenderse, se queda cinco horas dentro de la pieza, junto todo en un bolso, toma un taxi y se va a la casa. Es una locura no ver saña y alevosía, y eso nos da mucha impotencia”.

Además del desacuerdo con el fallo, lamentan la forma en que se los comunicaron porque “ni siquiera te lo explican personalmente”. De todos modos, Martín Ibáñez anticipó: “Con el fiscal (Guillermo) Corbella la idea es apelar el fallo, pero el mail comunica también que los abogados defensores del asesino también van a hacerlo. Entonces eso nos llama la atención, tenés que ser muy mal nacido para cuestionar que se lo declare culpable del homicidio, porque no hay ningún elemento del que se puedan tomar para defender a este chico y eso me da impotencia”.

Si bien no pierden las esperanzas de que el fallo se modifique en la segunda instancia, lo más doloroso para la familia es que “la apelación vuelve a estirar los tiempos hasta conseguir una nueva sentencia y en el medio ya pasamos veinte meses donde todo fue muy difícil para nosotros. No es vida para mis viejos. Nosotros pedimos que vaya a la cárcel y pague por lo que hizo, nada más”.

Como reflexión final, el hermano de Juan Cruz deslizó: “Estos asesinos están siete u ocho años en la cárcel y salen, y la tristeza de las familias es perpetua porque no te deja vivir”.