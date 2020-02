Eduardo Buzzi colaborará con el Gobierno para acercar posiciones con los sectores del campo

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina acordó su incorporación a la administración pública con el ministro del Interior y aclaró: “Estoy tratando de aportar y colaborar, pero no me pasé al oficialismo”.

“No soy enemigo del campo” le dijo Wado de Pedro a Eduardo Buzzi, uno de los líderes de las protestas que marcaron para siempre el vínculo entre el campo y el kirchnerismo, con quien hoy mantuvo una larga entrevista en la Casa Rosada. Y todavía dijo más: “A mi familia le quedaron unas pocas hectáreas en Mercedes, amo sembrar y criar terneros”.

Así arrancó el ministro del Interior el encuentro que tuvo hoy por la mañana con quien estuvo al frente de la Federación Agraria Argentina en los traumáticos meses de 2008 cuando surgió una inédita disputa en la Argentina, que terminó con el jefe de Gabinete de entonces, Alberto Fernández, fuera del gobierno.

Trascendió que De Pedro fue especialmente expeditivo en el encuentro, llamó a varios funcionarios que no identificó para consultarlos sobre los asuntos que Buzzi le planteó. Y, después, fue directo: le ofreció colaborar con el Ministerio del Interior para mejorar la relación con el campo, a lo que el ex dirigente agropecuario le dijo que sí, aunque le aclaró que será ad honorem.





Buzzi fue uno de los protagonistas principles de las protestas del campo contra la resolución 125, en 2008



La relación entre ambos es previa a las elecciones, aunque hasta hoy sólo vía Whatsapp. Desde antes de la llegada del Frente de Todos a la Casa Rosada habían quedado en verse, pero el encuentro no pudo concretarse. Finalmente, y cuando arrecian las amenazas de protestas, De Pedro decidió convocarlo. Buzzi tiene origen peronista y siempre estuvo estrechamente vinculado a los sectores más combativos de los gremios, como ATE y la CTA.

El ruralista le comentó que no se advierte una iniciativa fuerte del Gobierno en relación al campo, sólo se habla de retenciones, lo que fue escuchado con interés por el ministro, que puso en marcha lo conversado. Y buscó explicarle el porqué del malhumor de los productores, no solamente por las retenciones, sino porque el fuerte calor y la falta de lluvia hacían peligrar buena parte de la producción.

Al salir, Buzzi dijo: “El ministro del Interior entiende muchas cuestiones tierra adentro y lo que estoy haciendo es colaborar, sin que eso signifique transformarse en oficialista”.

“En este momento de mi vida, casi a los 60 años, lo que pretendo es una Argentina que inicie un proceso de reactivación”, explicó a los periodistas. E insistió en que “hay que facilitar que la gente se quede en el interior, generar más obras de infraestructura, producir más valor agregado, sacar las retenciones como único tema en la agenda".

“Wado es un muchacho con bastante capacidad política, me pareció que había que tener un buen contacto, y luego hay que seguir interactuando con quienes tengan las responsabilidades específicas para incorporar otros temas en la relación con el interior”, dijo Buzzi. Y explicó que “parte de las retenciones podrían utilizarse para prestarles plata a productores que lleven proyectos al Banco Nación para desarrollo ganadero, fortalecimiento de actividades de granja, infraestructura rural”.

“Yo no quiero estar más en la trinchera del conflicto, mi presencia espero que contribuya al diálogo y la propuesta, a la búsqueda de salidas. La Argentina está sumida en una fuerte crisis, es tiempo de consensos”, fue el mensaje central del ex dirigente de la Federación Agraria tras el encuentro.