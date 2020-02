El fiscal de Venado Tuerto se defiende: "Vengo a limpiar mi buen nombre y el de mi familia"

Por tal motivo Blanco emitió un comunicado dando se punto de vista:

Vengo a limpiar mi buen nombre y el de mi familia, contaré la verdad de lo sucedido.

Se me acusó de tener una relación opaca con un vendedor de drogas, lo que es totalmente falso.

Investigando un delito extremadamente grave como es el robo a mano armada protagonizado por una banda sufrido por una familia de Carmen, donde los ataron durante horas y amenazaron con matar a sus hijos apuntandolos en la cabeza, robaron una gran cantidad de armas de caza.

El fiscal a cargo tomó licencia por paternidad.

El fiscal regional me solicitó que me abocara a la investigación junto al fiscal Puyrredon.

En Murphy detuvimos a una persona y el juez le dictó prisión preventiva.

Soy contactado por un vecino de Venado Tuerto quien aportó datos del lugar donde se encontrarían las armas.

No quiso que revelara su identidad por temor a represalias.

Con la urgencia de sacarlas de la calle hablé inmediatamente con el juez Revori solicitando allanamiento, no accedió por no poderle revelar la fuente de la información.

A las pocas horas ingresa una denuncia anónima en la página web del mpa aportando datos de donde estarían las armas.

El fiscal regional Sinopoli me pone en conocimiento y con el fiscal Puyrredon contactamos al propietario de la finca quien permite la requisa. Dentro del predio vivía una familia que estaba usurpando. Ingresamos junto al fiscal Puyrredon, el fiscal Casullo y una decena de policías.

Secuestramos una itaka y una escopeta, que no tenían relación con el hecho investigado.

Se detuvo al morador y luego de dos días se lo imputó ante el juez por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Desconozco si el informante comercializa drogas.

Es totalmente falso que me suministrara estupefacientes.

La Fiscalía de Venado Tuerto, de Rufino y Melincué realiza requisas voluntarias en el 90% de los casos.

El código procesal penal de Santa fe lo permite en el artículo 169.

La medida fue legal.

Las calumnias de las que fui víctima le causaron un gran daño mi familia.

La auditoría y los legisladores investigarán en profundidad como corresponde.

Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias."

MAURO BLANCO fiscal adjunto de Venado Tuerto.

