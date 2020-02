Santa Fe|El Concejo aprobó el Presupuesto 2020

Este lunes por la tarde, el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe aprobó, por unanimidad, el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico 2020.

El presupuesto para este año será de un total de 10.586.408.247 pesos.

La Ordenanza Presupuestaria 2020 fue elaborada considerando un Plan de Austeridad que lleva a optimizar los recursos, congelar los salarios de los funcionarios y la utilización eficiente de los fondos del Estado.

En tanto, para la proyección de los recursos de origen municipal, se utilizaron la variables definidas en la ley de presupuesto provincial, la recaudación de los últimos 24 meses y las variables macroeconómicas planteadas a nivel Nacional, así como las acciones de estrategia fiscal locales que son incorporadas en el Proyecto de Ordenanza Tributaria elevado conjuntamente.

Además, se incluyen 49 Programas Presupuestarios enmarcados en las distintas Secretarías y Direcciones del municipio, y el Programa Integrar Santa Fe, que atraviesa 9 de las jurisdicciones. El proyecto de Ordenanza ha sido confeccionado conforme a los lineamientos emergentes de la Ordenanza Nº 10.610 –Sistema de Administración Financiera y Control Interno– y mediante la técnica del Presupuesto por Programas que permite la cuantificación física y financiera a efectos de realizar la medición del gasto público.

El Presupuesto de Recursos para el ejercicio 2020 se desagrega en $5.066.450.607 de Ingresos Tributarios y $3.474.586.083 de Ingresos No Tributarios, $17.139.720 correspondiente a Venta de Bienes y Servicios, $113.596.109 de Transferencias Corrientes, $15.264.575 de Recursos Propios de Capital, $1.118.871.979 de incremento de otros pasivos $750.975.601 de Transferencias de Capital, $193.361 de Recuperación de Préstamos de corto plazo, $18.330.212 por Disminución de Otros Activos Financieros y $11.000.000 de Contribuciones Figurativas.

“Integrar Santa Fe”

El presupuesto incorpora el Programa “Integrar Santa Fe” reflejado en cada Secretaría del Municipio con sus proyectos y/o actividades inherentes a sus competencias. Se trabajará en torno a tres unidades de intervención, que a su vez definen los componentes del programa: territorio/ambiente; Sociabilidad y Familias. A este programa se le asignará junto con el financiamiento Municipal, los recursos provinciales provenientes de la Ley Provincial Nº 13.896 “Programa de Intervención Integral de Barrios” (Plan Abre). El presupuesto proyectado para este programa es de $321.203.621.

Perspectiva de género

La perspectiva de género estará presente en todas las áreas del municipio y se llevará adelante a través del Programa Mujeres y Disidencias cuyas políticas centrales serán la Protección integral de las mujeres víctimas de violencia, la Promoción de Derechos y las Nuevas Masculinidades. Esto se ve reflejado en la decisión de jerarquizar el área de la mujer pasando la misma a ser la nueva Dirección Ejecutiva de Mujeres y Disidencias, con un presupuesto total $30.309.899.

Economía social y popular

Se incorpora el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular cuyo objetivo es que el sector se integre y expanda, que pueda competir con otras formas de producción agregando valor, tecnología y productividad. Este programa contará con un presupuesto de $32.011.381.

Asimismo, se crea la Secretaría de Cuidados y Acción Social para buscar acompañar, con políticas de inclusión y accesibilidad, en las distintas etapas de vida de las personas, particularmente a las infancias y los adultos mayores. Así también se busca contribuir a la autonomía y la participación de las personas con discapacidad y acompañar a los más vulnerables, con un presupuesto de $414.327.766.

Infraestructura hídrica

Desde la Secretaría de Obras Públicas y Espacios Públicos se llevarán adelante las obras y el mantenimiento de la ciudad, como también se pondrán en marcha acciones concretas en cada espacio público de mitigación ambiental de los efectos no deseados del desarrollo urbano.

Así con un presupuesto de $ 722.304.766 se buscará mantener la red de drenaje urbano, mantener y repotenciar las estaciones de bombeo, ampliar la red de saneamiento, mejorar y ampliar las obras hídricas, entre ellas las obras de drenaje de Camino Viejo y las obras de desagües Reynares.

Declaraciones

Leandro González: “Agradecer el trabajo de los concejales y de cada uno de los bloques del cuerpo. No hay que tenerle miedo al debate y la discusión, el Concejo es esto, son miradas, cada uno desde su pertenencia política, cada uno desde su espacios, desde su trayectoria, Cada uno desde su lugar mira la realidad y quizá las interpretaciones no son siempre las mismas. El debate en el Concejo siempre debe ser fortalecido y reconocido, y tenemos que hacer valer ese reconocimiento en la propia comunidad. Por eso, cuando se nos planteó la reforma tributaria, cada uno de los concejales se puso a trabajar y no a poner palos en la rueda, por eso se generaron distintas reuniones que fueron muy productivas, con cámaras inmobiliarias, farmacéuticos, telefónicas, gastronómicos, y el centro comercial entre otros. Creo que este Concejo ha cumplido claramente su rol, primero de escucha pero también de provocar incorporaciones. Que a veces quizá generan un marco de tensiones. Creo que el municipio también ha escuchado y ha permitido determinadas incorporaciones que fueron importantes a la hora de lograr los consensos necesarios”.

Sebastián Pignata: “Un presupuesto que comparto, que tiene en cuenta los barrios. Me parece que este presupuesto tiene la lógica de una ciudad más igualitaria, que las obras lleguen a los lugares donde el Estado no llegó pero también es un presupuesto donde el equipo de Jatón no tiene que caer en aumentar rápidamente los impuestos. Me abstuve en la votación del DREI porque tengo que reconocer que el oficialismo intentó reducir algunos puntos del DREI pero no llega a lo que nosotros entendíamos que tenía que llegar. Por otra parte, felicitar al presidente por el consenso que se logró porque agotó todas las instancias antes de llegar a esta sesión”.

Juan José Saleme: “Hemos logrado consenso en algunos puntos, con algunas cuestiones que se acompaña en la totalidad del cuerpo y en otras que no pero hemos trabajado mucho y en corto tiempo, para darle al intendente Jatón la herramienta del Presupuesto y de la reforma tributaria aunque no en los términos que lo había planteado. Declaramos la Emergencia Financiera Municipal. La situación, al igual que en Rosario y otros municipios y comunas es compleja; le pedimos al Bloque de Diputados del Frente progresista y al Presidente de la Cámara que miren hacia los municipios y comunas, hacia el interior de la provincia y acompañen la Ley de Necesidad Pública para que la provincia pueda acompañar a los municipios. Quedó aprobado en el presupuesto para la ciudad de Santa Fe una autorización por más de 470 millones de pesos para que el municipio pida un adelanto de coparticipación, y esto es un recurso fundamental para poder encaminar sus cuentas”.

Laura Mondino: “Hoy llegamos a esta sesión en un marco de acuerdo con los distintos bloques acompañando la propuesta de readecuar la taza actualizándola de acuerdo a la zona lo que hace que esta propuesta sea equitativa de acuerdo a los servicios que la ciudad brinda y el desarrollo en las distintas zonas. Es un presupuesto que está en consonancia con lo que el espacio político del Frente Progresista viene trabajando y manifestando desde nuestra llegada al concejo municipal y que tiene que ver con poder generar una ciudad mas igualitaria y equitativa. Un presupuesto que propone un programa que para nosotros es emblemático, el "Integrar Santa Fe", que incluye el trabajo de 9 secretarías que de manera coordinada van a trabajar en los distintos barrios de la ciudad. Y para destacar se va a comenzar con el primer proyecto específico que tiene este programa que es el Camino Viejo que recorre todo el noroeste de la ciudad y que involucra a muchos barrios postergados por mucho tiempo. Así este presupuesto entendemos que busca generar oportunidades y una vida digna de los vecinos".

Luciana Ceresola: “Quiero manifestar mi beneplácito dado que distintas fuerzas políticas hemos podido otorgarle esta herramienta al Ejecutivo. En mi caso y en el de Sebastián Mastropaolo nos reconocimos como una oposición crítica pero siempre constructiva. Si coincido que este proyecto se presentó con muy poco tiempo y quizás nos costó mucho el estudio pero creo que pudimos hablar con todos los actores que nos solicitaron reuniones. Pudimos proponer nuevos números y en muchos casos llegamos a un acuerdo. Siempre es doloroso aprobar un presupuesto que viene con déficit o aprobar una Ordenanza tributaria que viene con aumentos. En el caso del DREI solicitamos la abstención, si bien el Ejecutivo bajó las alícuotas por nuestra iniciativa y la de otros concejales, en los casos del inciso 4, 5, 8, 9, 11 y 12 no se logró el número que solicitabamos”.

Carlos Pereira: “En el entendimiento que estamos ante una nueva gestión y como tal tiene todo el derecho de trazar su plan del gobierno que implica resolver fundamentalmente dónde van los recursos, definir las prioridades de los recursos y en esta instancia no queda otra que acompañar. Hemos solicitado mucha información relacionada con el presupuesto que tengo que decir fue acercada. Aclarar que hemos votado en contra de la reforma tributaria, nos faltó tiempo para afrontar una reforma tan amplia. Nos parece que como los estados estamos atravesando una crisis dura, los privados también lo están haciendo. Por ejemplo en la Provincia se ha tomado la decisión de no incrementar los ingresos brutos, es decir, no seguir gravando las actividades productivas y nos parece que este era el camino”.

Guillermo Jerez: “Acompañamos la aprobación del presupuesto porque entendemos que es la herramienta financiera para que el Ejecutivo pueda desplegar su plan de gobierno. Pero además porque al momento de estudiarlo encontramos muchas coincidencias con lo que fue el espíritu de nuestro espacio. Entendemos que hay muchos barrios incluidos en el Programa Integrar por eso celebramos que se haya propuesto”.