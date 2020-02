Encontraron más restos humanos en el arroyo Saladillo

En la tarde del lunes, una pareja que estaba pescando en la zona del arroyo Saladillo, a la altura del Velódromo, encontró un brazo en el agua. Después de dar aviso a las autoridades, la Prefectura Naval Argentina comenzó un rastrillaje en el que halló otro brazo y más tarde una pierna. Este martes, como parte del operativo se encontraron una cabeza y otra pierna.

Desde las primeras horas de este martes, personal de Prefectura retomó el rastrillaje. En el lugar, se encuentra también personal policial y el fiscal Adrián Spelta. Luego del hallazgo, Spelta habló en conferencia de prensa y confirmó que los restos pertenecen a la misma persona y sería una mujer de entre 20 y 40 años.

Asimismo, señaló que que cada parte del cuerpo fue arrojado en bolsas de basura. De todas maneras, insistió en que aún no se ha identificado a la víctima.

Por el momento, no hay certezas sobre cómo fue ultimada la mujer, aunque sí se pudo observar que las partes fueron cortadas intencionalmente. Es decir, que no fue por razón del agua o la descomposición. Explicó también que no fueron arrancados, sino que fueron cortes limpios.

El fiscal consideró que el crimen se dio hace dos o tres días. Cada parte del cuerpo fue tirada al arroyo en «típicas bolsas negras de consorcio» y por eso se refuerza la idea de un homicidio con descuartizamiento posterior para ocultar el hecho.

La autopsia se realiza en el Instituto Médico Legal. A su vez, se investigan casos de personas desaparecidas para dar con la identidad de la víctima.