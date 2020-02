Maquin Parts presentó sus autos de TC en la plaza San Martín

La actividad mantuvo una fuerte conexión entre Maquin Parts y la Secretaría de la Producción, Empleo e Innovación. Incluso, la tarde contó con la presencia del intendente Leonel Chiarella, quien entregó presentes a los pilotos Juan Bautista De Benedictis y Esteban Gini, también a los titulares del equipo Maquin Parts. El tercer piloto del equipo es Marcelo Agrelo, el sureño que no pudo estar presente.

"Con estas puestas en escena, queremos comenzar a hacer visible el deporte automovilístico de la ciudad que tiene tantos fanáticos y seguidores".

"Es un reconocimiento que hacemos a modo de exhibición pública a una empresa local de primer nivel como es Maquin Parts. Es para destacar el trabajo que vienen haciendo año tras año. Muchos vecinos por primera vez pudieron intercambiar palabras con pilotos de nivel nacional. Pronto iremos haciendo nuevas actividades con más deportistas de la ciudad que se esmeran para superarse año a año", señalo el intendente Leonel Chiarella.

Luego, el secretario de Producción, Mauro Nervi, remarcó: "el intendente está muy interesado en difundir este tipo de actividades, y la idea desde la Secretaría de Producción es empezar a acercar la gente a este tipo de actividades y promocionarlas", y adelantó que "esto es parte de una serie de eventos que se irán fomentando desde la Secretaría. Poseen un vínculo muy fuerte con el deporte y la cultura. Forman parte de un listado de actividades relevantes a generarse en la ciudad".

Palabra de los pilotos

Uno de los nuevos pilotos que tendrá Maquin Parts este año es Esteban 'Tubo' Gini, el oriundo de Quilmes, provincia de Buenos Aires, quien manifestó estar "muy contento" por la recepción que le hicieron en el equipo y la gente en la plaza. "El auto quedó hermoso, lo fui diseñando yo, pero no había visto como había quedado. Impactante como quedó, verlo bajar del semi fue emocionante, me dan unas ganas bárbaras de subirme y acelerarlo", dijo Gini, quien estará corriendo el próximo fin de semana en Viedma, cuando arranque la temporada 2020 del Turismo Carretera.

El 'Tubo', de 30 años, dijo que llega "con muy buenas expectativas" al equipo venadense y sostuvo que Maquin Parts "viene obteniendo muy buenos resultados y esperemos continuarlos. Hicimos una prueba del auto en diciembre y me sentí muy cómodo con los chicos del equipo, en el auto funcionó todo bien y creo que podemos pelear el campeonato. Entreno para eso, los chicos trabajan para eso, y esperamos ser referentes de la marca", dijo el piloto que manejará uno de los Torino, el que lucirá el número 33.

Gini manifestó que sabe "la trayectoria del equipo" con "muchas carreras y muy buenos resultados" y que su llegada "es una renovación, porque el año pasado estuve corriendo con Chevrolet y vuelvo a la marca Torino, que tantas alegrías me dio", refiriéndose al título de TC Pista que consiguió en la temporada 2015.

Por último, agradeció a toda "la gente que vino a la presentación y nos dio todo el apoyo. El automovilismo es lo que es gracias a la pasión de la gente, que siente lo que uno mismo siente".

Por su parte, Juan Bautista De Benedictis, que piloteará el Ford número 7, también se mostró "muy contento de poder estar en Venado Tuerto, una ciudad muy fierrera, tal como se vio hoy, con mucha gente en la presentación". El oriundo de Necochea le agradeció a Maquin Parts "por haberme recibido en el equipo" y se mostró muy "ansioso por poder acelerar este Ford. Han trabajado mucho todo el verano en el auto los chicos, vine un par de veces y los encontré siempre trabajando a fondo para dejarlo en las mejores condiciones".

El necochense, de 33 años, manifestó que a mediados de diciembre, cuando se desvinculó del equipo del Gurí Martínez, "hablé con Horacio Soljan, me vine a Venado y rápidamente nos pusimos de acuerdo para subirme a este Ford, un auto que estaba parado desde hacía tres o cuatro años, cuando lo había manejado Mauro Giallombardo. Me dijeron que había que trabajar mucho en el auto y en menos de un mes está como está. Hicieron un gran auto, impecable, muy prolijo, un trabajo a conciencia que ojalá podamos obtener resultados en la pista", dijo 'Johnito', quien todavía no pudo subirse al auto. "No llegamos con los tiempos para probarlo y decidimos ir directamente a Viedma y ver como funcionamos. Ojalá que arranquemos bien, sumando, que es lo más importante pensando en entrar en el play off, que es el primer objetivo".

De Benedictis, que fue campeón del TC Mouras en 2005 y TC Pista en 2006, sostuvo que "cuando se comienza un año se renuevan las esperanzas, con la gran ilusión de ganar un campeonato de TC. Los 45 pilotos que largamos en la primera del año vamos con ese objetivo, obviamente que es muy difícil, porque el TC es una categoría muy competitiva".

Por último, 'Johnito' dijo que "junto a Marcelo Agrelo y al 'Tubo' Gini vamos a formar un gran equipo, con un grupo de gente que trabaja muchísimo. Esperemos tener buenos resultados para toda esta gente que hoy nos vino a apoyar, para todos los hinchas de Ford, y el deseo que en diciembre tengamos este auto con el número 1".