Studebaker a cuartos de final en la Copa Federación

El 'Verde' se instaló entre los 8 mejores de la competencia provincial. La próxima parada será Sportivo Bombal.

Studebaker selló la clasificación luego de haber goleado por 4-1 como visitante en el partido de ida. Luego, en casa y sin jugar bien, aprovechó su momento en el partido para dar vuelta el resultado y no pasar sobresaltos.

Germán Tarnavassa abrió la cuenta para el equipo de Marcelo Luciani; el 'Bife' Orellano de tiro libre penal empató el partido, todo en el primer tiempo. Y en el arranque del complemento José Canelo, con un cabezazo, puso cifras definitivas.

El inicio del partido fue favorable al conjunto visitante, ordenado y obligado por las circunstancias, tomó la iniciativa del juego, se paró agresivo y punzante en su juego. Dispuso de un par de chances claras para anotar, el movedizo Tarnavassa metió miedo cada vez que tomó contacto con el balón, un par de centros enroscados al comienzo trajeron dudas al fondo local. A los 16' asistió a Mosqueda, el centrodelantero la picó con poca precisión ante la salida de Rodrigo Barucco y se lo perdió de manera increíble.

A los 22' se decretó la apertura del marcador y por minutos le puso suspenso a la serie, presión alta sobre Ariel Cabral, quien gambeteó y perdió, centro cruzado por bajo para la entrada solitaria por izquierda de Tarnavassa, que libre de marcas y con el arco a disposición estableció el 1 a 0.

La reacción de Studebaker llegó pronto. Lucas Palacios remató fuerte una pelota que quedó boyando en el área, y el portero Samuel Falcone la envió al córner. A los 27', buena combinación ofensiva por derecha y balón profundo para Orellano, el goleador en el mano a mano con el portero buscó la gambeta larga ante el arquero que lo derribó, el asistente Pablo Ramírez no dudó rápidamente y le marcó la pena máxima al colegiado Nahuel Biagiola. Después de unos minutos y tres amonestaciones, llegó el fuerte remate del 'Bife' al medio del arco para el 1 a 1.

Los últimos 15' fueron lo mejor de la tarde, los equipos con espacios intercambiaron ataque por ataque, el trámite se hizo de ida y vuelta, pero ninguno logró irse al descanso en ventaja.

En el inicio del complemento llegó el golpe de nocaut que le faltaba a la serie. Centenario se durmió en la propia salida, con el equipo a contra pierna el dueño de casa aprovechó la ocasión, la abrió hacia la derecha para Orellano quien mandó un centro pasado al segundo palo para el cabezazo de Canelo, quien ubicó la pelota a la derecha, pegadita al poste de Falcone y partido 2 a 1.

Lo demás estuvo de relleno, la visita y la pelota, el local y el pasaporte a la próxima instancia.

Studebaker 2



Rodrigo Barucco

Lucas López

Ariel Cabral

Tomás Ibáñez

Jonathan Villalba

Carlos Alegre

Ever Musto

Francisco Antonietta

Luciano Orellano

Lucas Palacios

José Canelo

DT: Daniel Adami

Suplentes: D.Pacheco, N.Marinelli, M.Cabral, J.Salomón, T.Gómez, N.Cabral, G.Colman.

Centenario (SJE) 1

Samuel Falcone

Santiago Poeta

Renzo Messi

Martín Bevilacqua

Cristian Portillo

Jesús Núñez

Bruno Tonarelli

Mariano Araguas

Juan M. Masqueda

Germán Tarnavassa

Juan Julio Martínez

DT: Marcelo Luciani

Suplentes: N.Molinaro, M.Nani, A.Gasparini, S.Ceballos, E.Savietto, V.Mignani, F.Gentiletti.

Goles: PT: 20' Tarnavassa (C), 30' Orellano (S) de penal. ST: 2' Canelo (S).

Cambios: Tomás Gómez x Musto (S), Juan Salomón x Ibáñez (S), Mariano Cabral x Villalba (S), Valentín Mignani x Martínez (C), Mariano Nani x Núñez (C), Estéfano Savietto x Bevilacqua (C).

Amonestados: Antonietta (S), Poeta (C), Bevilacqua (C), Portillo (C), Tonarelli (C), Mosqueda (C).

Arbitro: Nahuel Biagiola. Asistentes: Pablo Ramírez y Matías Valenzuela.

Estadio: 'Nemesio Montoto' de Studebaker.

ELIMINO AL CHARRUA

Sportivo Bombal, el rival del 'Verde'



(LGP) - Sportivo Bombal será el rival de Studebaker de Villa Cañás en los cuartos de final de la Copa Federación. El equipo que dirige Abel Scampino dejó en el camino a Central Córdoba de Rosario al empatar ayer por la tarde 0-0 en el reducto del 'Canario'. Los de Bombal habían ganado en el 'Gabino Sosa' la semana pasada por 2-0 con sendas conquistas de Xavier Molina.



La serie entre Studebaker y Sportivo Bombal arrancará en el 'Nemesio Pilin Montoto' de los cañaseños y se definirá en cancha del 'Canario'.

Los otros cruces de cuartos de final serán: Atlético y Tiro de Reconquista-Carlos Gardel de Calchaquí; Juventud Unida de Humboldt-San Cristóbal de Angel Gallardo; El Expreso de El Trébol-Defensores de Centeno..

Diario El Informe