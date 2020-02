Cristina presentó "Sinceramente" en La Habana

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro "Sinceramente" en La Habana, Cuba.



Cómo es habitual en cada presentación, Cristina estuvo acompañada por el periodista y escritor, Marcelo Figueras. Es la primera vez que lo hace fuera del país.

En el comienzo del evento, Figueras acotó que "se trata de la primera presentación internacional de ´Sinceramente´ y la primera desde que fuiste electa con Alberto (Fernández) y fuiste elegida vicepresidenta de la Nación".

Por su parte, la vicepresidenta le agradeció a los médicos cubanos porque gracias a ellos "Florencia está muchísimo mejor".

En otro pasaje de la presentación, Cristina pidió un "Nunca más de la deuda" y exigió una investigación del "préstamo más importante de la historia" que le hizo Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, aseguró que la pesquisa debe hacerse "a través de una comisión no solo del Parlamento, donde hay compromisos políticos, sino algo integrado por personalidades de la sociedad" y añadió que "hay que determinar para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri”.

Luego prosiguió "cuando dicen que no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas, también dice que no se deben dar préstamos para las cuestiones bancarias y permitir fugar. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? No estoy hablando de cuestiones ideológicas sino de la ley, la buena fe y de que quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero".

En referencia a la deuda externa, la vicepresidenta consideró que "es el endeudamiento más grande de la historia del país" y aseveró que "lo ejecutaron los mismos personajes de siempre. Por eso tendría que haber un punto de inflexión y entender cómo sociedad que no podemos volver a esto. Por eso tenemos que investigar qué pasó en estos años”

En cuanto a las tarifas de los servicios públicos, Cristina contó que el presidente Alberto Fernández tiene "un compromiso" para adecuar los precios a la economía de la gente.

Por último, en la presentación de Sinceramente estuvieron presentes la periodista y diputada nacional, Gisella Marziotta, el sociólogo, Atilio Borón, el secretario general de Suterh, Víctor Santa María, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.