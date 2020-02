Más estafas telefónicas en Villa Cañás.

“El día de ayer recibo una llamada para hacer un viaje a Venado Tuerto, como no estoy en Villa Cañás le pasé el viaje a un compañero, 3 o 4 horas después me llama mi compañero y me dijo que le robaron $3500, me sentí muy mal.” relata Puebla.

Contando lo ocurrido a su compañero menciona que nunca les vió la cara a las personas, fue todo el tiempo una constante comunicación telefónica; lo mandaron a hacer un viaje a Venado Tuerto, lo llamaron reiteradas veces, lo “envolvieron” y en un momento le pidieron que deposite $3500, que al llegar a Villa Cañás se encontrarían y le devolverían el dinero.

Esto no ocurrió. Tanto Andrés como su compañero intentaron devolver las llamadas y no contestó nadie desde ninguno de los números de los que habían realizado las llamadas anteriormente estas personas.

Más tarde uno de los teléfonos contesta cuando llama Andrés (grabando la llamada). “Traté de mantener una charla para ver qué sistema utiliza el tipo; me mandaba a Colón a buscar unos repuestos de John Deere, cuando llegara a la terminal le tenía que avisar, me pidió unos datos (a los cuales Andrés les da datos falsos) nombre, apellido y documento. Al llegar me iban a pasar un N° de guía y seguramente me harían depositar dinero, como hicieron con mi compañero.”

El número de guía fue imposible de rastrear y cada vez que Andrés intentaba pedirle información, con la excusa de no tener señal esta persona le cortaba. Las llamadas se realizaron desde varios teléfonos de distintas empresas y con diferentes características (una de ellas perteneciente a Corrientes)

Andrés llamó a la comisaría VI de Villa Cañás y le dijeron que ya había más de 12 denuncias con la misma modalidad.







Fuente FM Sonic- Oscar Andrés Canavese.