Entrevista mano a mano con el Intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi.

Situación hídrica de la región.

En reunión con el Senador Lisandro Enrico, el Intendente de nuestra localidad Norberto Gizzi dialogó esta semana por la situación hídrica de la región y de proyectos realizados al respecto.

Esta mañana en FM Sonic comentó “Estuvimos hablando del tema por el problema de Teodelina que está recibiendo agua, no tanto de “La Picasa” cómo de la Cuenca “Las encadenadas”.

“Recibimos mucha cantidad de agua y eso hace que los teodelinenses hayan tenido problemas en dos puentes que hoy están cortados con serios problemas, estamos próximos a una cosecha y no poder sacarla es una situación preocupante y terriblemente incómoda.”

Agregó “Teodelina recibió menos agua de “La Picasa” porque está regulada con compuertas que permiten un menor caudal de agua viniendo de Christophersen hasta Teodelina. Toda la alternativa norte”

“Por otro lado en la cuenca “Las Encadenadas” hemos hecho los trabajos correspondientes. Hemos dado solución con 7 módulos en “Los Zumbadores”, 5 módulos en “Las Marías” y 3 módulos en “La Grigera."

"Han trabajado la mitad de los módulos así que la capacidad la tenemos. En Villa Cañás lo que hay que hacer es retener el agua y evitar la sequía.” Comentó el Intendente.

Corte de Pasto en nuestra localidad.

Como sabemos por la situación que se ha estado viviendo el último tiempo en muchos municipios de la zona ha habido recortes en horas extras de empleados municipales y se hace notar en los Servicios Públicos y el reclamo de la gente.

Esta mañana el intendente comentó al respecto “Desde que estamos en gestión hacemos hincapié en el Servicio Público (Corte de pasto, alumbrado, barrido, recolección de residuos)”

El pasto en esta época crece muy rápido por las condiciones climáticas, agregó “Un problema que tenemos y que nos quita muchas horas de trabajo (en las cuales se podría estar trabajando en los barrios y el centro de la ciudad), son los canales de desagüe (a la vera de la ruta 94) donde no podemos hacer nada con respecto al corte de pasto porque tienen una gran profundidad, estamos trabajándolo con personal municipal con motoguadañas y machetes y con el agua hasta las rodillas, es totalmente no viable.“

Hay una ordenanza que prohíbe la utilización de productos químicos “con la cual estamos totalmente de acuerdo” dijo Norberto Gizzi, agregando “personalmente me acerqué al Concejo para para poder utilizar una mochila con un producto no tóxico en el interior del canal autorizada por una ingeniera y utilizándose a centímetros de la planta tomando todas las precauciones necesarias, que aceleraría muchísimo el trabajo realizado.”







Proyectos para este año desde la MVC.

Hay muchos proyectos presentados al Gobierno provincial, como la infraestructuras de 90 lotes, extensión de red de gas y pavimentación.

Infraestructura de 90 lotes, “Me refiero a infraestructura con cordones cunetas, iluminación, mensura de esos lotes. No nos olvidemos que hay gente que está pagando esos lotes a los cuales debemos darle una solución cuando culminen de pagarlo.”

Extensión de red de gas, Norberto Gizzi mencionó que están todos los trámites hechos para recibir un crédito y poder extender la red de gas en nuestra localidad, solamente falta que liberen los fondos. “Esto es muy importante y lo vamos a notar en el invierno.”

Obras públicas “hago hincapié en el plan de pavimentación, hemos comprado el equipamiento necesario con gran esfuerzo desde la MVC para poder realizarlo.”







Reclamos.

El intendente de Villa Cañás pide a los vecinos que se acerquen a mesa de entrada de la MVC a hacer el reclamo, allí se hace un expediente. De esta manera se pueden solucionar los problemas y darle respuesta a los reclamos. “Es importante que quede un registro por escrito.”

MVC

3462- 450 201

Horario de atención en el edificio municipal de 7 hs a 13 hs.







Ruta 94.

En medio de un transición en el gobierno la población está impaciente con respecto a la obra que se está realizando en ruta 94.

Norberto Gizzi, intendente de Villa Cañás habló al respecto esta mañana en FM Sonic.

“Con respecto a obras públicas hay un contrato que seguramente va a tener continuidad. Lo que a mi me preocupa es el bacheo.” y explicó “Todo lo que es asfalto y encarece la ruta, está parado y va a seguir parado hasta que se reinicie la obra. La empresa fue muy clara, ellos certifican y si no reciben los fondos paran la obra, aparentemente no están recibiendo los fondos y eso hace que se estén dedicando solamente a bacheos.”

“Es necesario que la ruta 94 quede cubierta con cinta asfáltica por cuestiones de seguridad ya que solamente con baches con compactado de arena, suelo cemento y piedra es peligroso para los vehículos que circulan a altas velocidades, pudiendo ocasionar accidentes.”

Agregó que la semana que viene podrá reunirse en Santa Fe para tener novedades al respecto.













Fuente FM Sonic- Oscar Andrés Canavese.