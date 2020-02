El Dr. Raúl Gervasoni en comunicación con FM Sonic.

Oriundo de San Justo, Santa Fe y habiendo realizado sus estudios en la ciudad de Rosario, el Dr. Raúl Gervasoni cuenta la anécdota de su llegada a nuestra localidad.

Siendo muy amigo del Dr. Aballay a quien en una comida festejando el día de Médico, el Dr Paris, un cardiólogo de aquella época le ofrece comprar la clínica en Villa Cañás, éste viviendo y ejerciendo en Maggiolo viene hasta nuestra localidad a conocer la clínica y es ahí cuando llama al Dr. Gervasoni y le dice "Raúl veni conmigo, esto es Manhattan."

Durante 14 años el Dr. Raul Gervasoni fue Director del Hospital de Villa Cañás y trabajó con la Escuela “San José” en conjunto con un grupo de padres consiguiendo fondos para seguir avanzando en la construcción de la institución.

Comenzó en el año 1974 a dar educación sexual en la escuela primaria “San José” haciéndose eco de sus estudios como socio de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde brindaban un curso sobre Educación Sexual para escuelas primarias. “Fui un poco pionero en ese sentido porque era algo de lo que no se podía hablar, un tema tabú, pero me fue muy bien y en los otros colegios también.” Raúl Gervasoni fue profesor durante 10 años del nivel terciario de la escuela Nacional.

Comentó no extrañar el consultorio pero estar en contacto con la Medicina, recibiendo consultas de sus colegas, actualizándose en lecturas y en charlas constantes con su hija María Eugenia con quien comparte su profesión.

“Estoy un poco decepcionado con la medicina actual, hay mucha tecnología y ya no hay relación médico-paciente, no te escuchan, no te examinan.”

Fuente Fm Sonic-Oscar Andrés Canavese.