Arranca el Seis Naciones

Se termino la espera, hoy comienza el Seis Naciones, torneo donde participan las seis selecciones más importantes de Europa. En la primera fecha se enfrentan Gales vs Italia a partir de las 11hs; luego Irlanda vs Escocia a las 13:30 hs. Mañana será el cierre de la jornada, en un hermoso duelo entre Francia vs Inglaterra desde las 12 hs.

El último Campeón de este torneo es Gales, quien llegó a 27 títulos, quedando a uno solo del máximo ganador Inglaterra, subcampeón del mundo, con 28. Quien se queda en tercera posición son los Gallos con 17, los escoseses llegan con 15 trofeos, uno arriba del verde, en la última colocación se encuentran los Tanos, nunca obtuvieron una conquista, siendo la selección que menos partición tiene en la competencia.