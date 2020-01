Turistas varados en un crucero en Italia por un posible caso de coronavirus: hay 35 argentinos

Unos siete mil turistas permanecen varados a bordo de un crucero de la firma Costa en el puerto de Civitavecchia, a 80 kilómetros de Roma, Italia, tras detectarse una posible infección de coronavirus. De acuerdo a información de la agencia ANSA, luego de conocerse el caso intervinieron en la nave especialistas del hospital Spallanzani, que atendieron a una turista de nacionalidad china que tenía un cuadro febril. Sin embargo, según la agencia, los primeros controles habrían dejado ver que la situación no era preocupante y que la mujer solo tendría síntomas gripales "leves". Mientras se esperan resultados de los análisis, el premier italiano Giuseppe Conte llamó a los pasajeros a no alarmarse y afirmó que el gobierno de Italia está "atento" a la situación.

Gabriela, una de las personas que se encuentra en el crucero, habló con el canal de noticias TN y contó detalles del episodio. “Teníamos que bajar a Roma para hacer una excursión, y nos avisaron que estábamos demorados porque había controles sanitarios de rutina”, relató la turista argentina desde el crucero. “El capitán avisó por altoparlantes que debido al coronavirus, iban a hacer controles más exhaustivos que de costumbre”, agregó. Entre los pasajeros, hay 35 personas de nacionalidad argentina, según informó la cónsul en Roma, María Lucía Dougherty de Sánchez al canal de noticias TN. China ya contabiliza casi 8.000 personas contagiadas por coronavirus De acuerdo a su relato, se enteraron por las redes de que se investigaban un caso sospechoso de una mujer que viene de Macao y que fue aislada junto a su marido en el barco.

"Acá arriba estamos super tranquilos. Hay gente tomando sol, yendo a comer", contó. También detalló que entre su grupo de amigos hay un médico que les dio recomendaciones. "Nos dijo cómo toser, no tocarnos la cara con las manos, ponerse alcohol en gel con frecuencia, no tocar barandas", explicó la mujer. Según trascendió de medios italianos, la pareja en cuestión voló a Milán desde Hong Kong el 25 de enero, antes de subir al crucero en Génova. Por su cuenta, la firma de cruceros Costa, una de las mayores compañías mundiales del rubro, informó que "la mujer, de 54 años, fue puesta en una cuarto aislado de la enfermería de bordo junto con su compañero de viaje". Crucero con posible caso de coronavirus Desde la Sociedad Argentina de Infectología afirman que "no hay que alertarse" por el coronavirus La preocupación por la propagación del coronavirus no deja de crecer.

La Organización Mundial de la Salud, que instó al "mundo entero a actuar", se reúne este jueves 30 de enero para determinar si la epidemia constituye una emergencia sanitaria internacional. En este contexto, Rusia anunció que cerrará sus 4.250 km de frontera con China para contribuir a frenar el avance de esta nueva cepa de coronavirus, que ya dejó un balance de al menos 170 muertos y más de 7.700 personas infectadas en el país asiático. La enfermedad arrancó en China y ya se extendió a otros países de la región asiática: Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal, Camboya, Sri Lanka e India. También se detectaron cuatro casos en los Emirates Árabes. Dentro de Europa, ya son tres los países que reportaron personas contagiadas: Francia, Alemania y Finlandia. La enfermedad se propagó además a otros continentes más alejados como en Oceanía (Australia) y en América (Canadá y Estados Unidos).

(Fuente www.perfil.com).