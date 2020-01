Un artista venadense en Cosquín: "Nos pidieron mil pesos para competir como revelación"

La idea de Santiago es presentarse en los festivales y peñas que se realizan por fuera del evento principal que se desarrolla en la Plaza Prospero Molina. Pero lamentablemente hasta el momento no recibió el apoyo deseado.

"Hoy fuimos a Cosquín a hablar con las personas que programan las peñas privadas funcionan alrededor del festival", comenzó relatando Santiago para luego explicar: "Una nos pidió 1000 pesos para competir en su espacio para revelación, varias se cuelgan en responder, otras no estaban los programadores, otras nos hicieron hacer cola para decirnos, luego de un buen rato, que no podían atendernos y que fuéramos mañana".

Luego, tomándose la situación con un poco de humor, el músico remarcó: "Aquí Cosquin, hace tiempo que no venía. Pero La Retobada (su grupo de música) continua en modo ZEN".

De todos modos Santiago sigue golpeando puertas y ya tiene una posibilidad de demostrar su arte: "Mañana miércoles a las 18hs. tenemos nuestro primer show de espectáculos callejeros en el hermoso balneario Onofre Marimon. Si andan por Cosquín sería hermoso poder verles allí para tener ese poderoso aguante".

