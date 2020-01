Dramático incendio en Palermo: cuatro personas fueron rescatadas y una mujer está desaparecida

Dos dotaciones de bomberos controlaron un incendio en el depósito de un supermercado en el barrio de Palermo. El fuego se registró en el primer piso de un local que está ubicado sobre la avenida Córdoba, entre Fitz Roy y Bonpland. Cuatro personas fueron rescatadas y una mujer está desaparecida.



El lugar donde comenzó el incendio es un depósito de un supermercado. El fuego se inició tras un cortocircuito y el incendio provocó el derrumbe de un sector del local.



Según varios miembros de la familia dueña del supermercado, una mujer estaba dentro del depósito al momento del incendio en un sector que se derrumbó por el fuego. Tras registrar el edificio, los bomberos no encontraron a ninguna persona, aunque no pudieron revisar la zona del derrumbe por la temperatura de los escombros.





Por el momento, las fuerzas de seguridad, del SAME y los bomberos intentan determinar si la mujer que la familia no pudo localizar fue una de las ocho personas que fueron trasladadas a los hospitales Fernández y Tornú o si efectivamente está atrapada debajo de los escombros.

Si quedó atrapada, para poder realizar una búsqueda en la zona del derrumbe los bomberos deben esperar entre 10 y 12 horas a que disminuya la temperatura y así poder remover los escombros.





El tránsito en esa avenida está interrumpido.

En el lugar hay cinco ambulancias del SAME para asistir a quienes fueron afectados por el humo y un helicóptero monitorea el fuego desde el aire. El edificio contiguo fue evacuado por precaución.



El depósito está en avenida Córdoba 5582, es un local de 8,60 metros de ancho y 20 de profundidad.





Noticia en desarrollo