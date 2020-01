AFA calificó de «inapropiada» la designación de Macri en la Fundación Fifa

El ex presidente Mauricio Macri fue designado como titular de la Fundación Fifa. La decisión fue repudiada rápidamente por las autoridades del fútbol argentino, entre los que se destacan la Asociación del Fútbol Argentino, Superliga, Marcelo Tinelli y Rodolfo D’onofrío.

En un comunicado, la entidad que preside «Chiqui» Tapia manifestó que la designación de Macri le causa «sorpresa» y es «ajena» a su voluntad.

«Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la Fifa y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de la AFA, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación», indicó AFA.

Por su parte, el titular de San Lorenzo Marcelo Tinelli también criticó la decisión de la Fifa sobre el nombramiento de Macri.

«Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la «mierda», hoy sea distinguido en Fifa. Triste noticia para los que amamos el fútbol», expresó Tinelli en su cuenta personal de la red social Twitter.

«Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza… enemigo de las sociedades civiles en el fútbol…y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundacion Fifa», escribió, por su parte, el mandamás del ‘Millonario’ en la misma red social.

No muy lejos de las críticas que emitió el presidente de River, se manifestó el titular de Boca, Jorge Amor Ameal, que reclamó además a la Fifa por no haber consultado a los clubes sobre esta designación.

«La AFA está adherida a Fifa, el Presidente de Fifa tendría que haber consultado a todos los clubes y nosotros tomaríamos una decisión. No estoy de acuerdo para nada con su nombramiento», sostuvo. Y, en declaraciones a Radio Nacional, Ameal agregó: «Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes deportivos a los clubes como hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas y me parece que la Fifa no es un premio consuelo».

Por su parte, la Superliga del fútbol argentino se mostró preocupada por la reciente designación. «La #SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación Fifa, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo».

Mauricio Macri fue nombrado Presidente de la Fundación Fifa, un cargo que sirve para la fundación de promoción del fútbol.

El cargo que ocupará Macri es de una fundación creada en 2018, que funciona como una «entidad independiente» y tiene como objetivos «contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo», según consigna su sitio web.

Macri, quien fue presidente de Boca durante 12 años, y que además ocupó el cargo como Jefe de Gobierno de Buenos Aires y Presidente de la Nación, tiene una estrecha relación con Infantino