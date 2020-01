La lista de nominados a los premios Estrella de Mar 2020

Más de 240 obras se presentaron para participar de la preselección y, finalmente, este lunes se dieron a conocer los nominados para los Premios Estrella de Mar 2020, que se llevarán a cabo el próximo 3 de febrero en el Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey. Los espectáculos que integran mayor cantidad de ternas son Departamento de soltero y La fiesta inolvidable, con cinco nominaciones cada una, y le siguen Desnudos y Veinte Millones con cuatro.

El Jurado Oficial de esta premiación está conformado por Alejandra Canosa, Celina Hernández, David Akerman, Eugenia Vittino, Gabriela Moccia, Gastón Triszuck, Gerardo Reboredo, Giselle Kesler, Gustavo Balboa, José Antonio Boccanfuso, Juan Manuel Marini, Lola Moss, Marcelo Pérez Peláez, Mariana Gorga, Mariano Atahualpa Pintos, Martina Miranda, Natalia Álvarez, Raúl Acosta, Roberto Grunberg, Rocío Pérez, Sandra González, Sergio Sosa Battaglia y Valentín D’Onofrio. Y el jurado de Argentores, encargado de definir el rubro Autor Nacional, está integrado por Marcelo Marán, Emma Burgos y Enrique Papatino.

El listado completo de los nominados es el siguiente:

Espectáculo de Teatro Marplatense:



“Actores extranjeros”

“Bajo terapia”

“La casa de Bernarda Alba”

“La mueca”

“Van Gogh 37 años luz”

Espectáculo de Música Marplatense:

“Ana Magiar Music Universal”

“Del Hoyo Trío”

“Por culpa del 14G”







Espectáculo Unipersonal:

“Cómo se rellena un bikini salvaje”

“El equilibrista”

“La decisión”

Espectáculo de Humor:

“Comedy Show”

“Gasalla”

“Les Luthiers gran reserva”

“Moldavsky reperfilado”

Unipergonal “Clásicos del humor”







Teatro Alternativo:

“Embajada”

“Lúcido”

“Lo que quieren las guachas”

“Nervio”

“Solos no convencionales”

Drama y/o Comedia Dramática:

“El lado B del amor”

“Extra virgen”

“Trastorno”

“Un gran hombre”

“Un instante sin Dios”





Comedia:

“Departamento de soltero”

“Desnudos”

“Entre ella y yo”

“Mentiras inteligentes”

“Veinte Millones”

Comedia Musical:

“El show de los cuernos”

“La nana del paraguas negro”

“Tu falta de querer”

Revista:

“2020 la revista”

“La revista del Ángel”

“Súper revista 2020”





Music Hall:

“Burlesque Baires Show”

“La fiesta inolvidable”

“Son formidables”

Variedades:

“Circo Rodas”

“Fátima es mágica”

“Láser la risa loca”

“México en la piel”

“Una noche en el café concert… en Mar del Plata”







Espectáculo Infantil:

“La revolución de las princesas”

“La sirenita, una historia de amor”

“Pinocho, el muñeco de madera viviente”

Espectáculo de Danza:

“Flamenco esencia de Andalucía”

“Gala de ballet”

Mora Godoy “Esa mujer es tango”







Recital:

El “Cumbión” de La Delio Valdez

Jairo “50 años de música”

Raquel Pozzi “Tango”

Tini “Quiero volver Tour”

Tributo:

“Eternamente Eladia” tributo a Eladia Blázquez

“Purple Nights – 45º Aniversario de Burn” tributo a Deep Purple

“The Beats Influencers” tributo a The Beatles

Stand Up:

“Luly comedy star” por Pablo Angeli

“Picadito de Picotto” por Pablo Picotto

“Risa o muerte” por Pablo Vasco

Transformismo:

“Mariposas en la noche”

“Transformando el varieté”

Transfrappé “Al rojo vivo”

Actuación Femenina Marplatense:

Patricia Viglianchino por “Manat, el mal amor” y “P’asado carnal”

Alita Nuñez por “Bajo terapia”

Macarena Riesco por “Tu falta de querer”

Actuación Masculina Marplatense:

Fernando Pereyra por “Cartas de amor a Salvador”

Ignacio Cabral por “Bajo terapia”

Ignacio Correa por “Nervio”

Leandro Strifezza por “La mueca”

Luciano Brindisi por “Ahí va! (casi un musical)” y “Orquesta de señoritas”

Dirección Marplatense:

Ana María Zaninetti por “La nana del paraguas negro”

Federico Balderrama por “Nervio”

Marcos Moyano por “La mueca”

Coreografía:

Adrián Gustavo Oliver y Micaela Spoto por “México en la piel” y “Rapsodia en las nubes”

Georgina Tilota por “La fiesta inolvidable”

Maxi Ortuño, Leandro Ángelo y Lorena Liggi por “2020 la revista” y “Transformando el varieté”

Vestuario:

Adrián Gustavo Oliver por “México en la piel”

Gaby Girls, Connie Celeste y Laura Buon Cuore por “La fiesta inolvidable”

Isabel Díaz por “Circo Rodas”

Marcelo Péndola, Gliceria Ibarra e Ignacio Horrach por “Fátima es mágica”

Sergio Pelacani por “Rigoletto Ópera íntima”

Escenografía:

Alberto Negrín por “Departamento de soltero”

Gabriela Gerdelics y Milo Lockett por “El equilibrista”

Mariana Tirantte por “Desnudos”

Iluminación:

Ariel “Gato” Ponce por “Departamento de soltero”

Gonzalo Córdova por “Desnudos”

Ricardo Sica y equipo creativo El equilibrista por “El equilibrista”

Dirección:

César Brie por “El equilibrista”

Mariana Bustinza por “Gorila”, “Lo que quieren las guachas” y “Menea para mí”

Pompeyo Audivert y Andrés Mangone por “Trastorno”





Producción Artística:

Adrián Suar, Nacho Laviaguerre y Diego Romay por “Departamento de soltero”

Alzúa Producciones por “La fiesta inolvidable”, “La nana del paraguas negro”, “La revista del Ángel”, Mora Godoy “Esa mujer es tango” y “Popularísimos”

GM Producciones por “Gasalla” y “Veinte Millones”

Gustavo Yankelevich para RGB Entertainment por “Moldavsky reperfilado”

NA Producciones por “C-PIK Mar del Plata”







Producción Integral Marplatense:

Cuatro Elementos Espacio Teatral por “El mundo ha vivido equivocado”, “Lisístrata” y “Van Gogh 37 años luz”

María Carreras por “Actos de amor – Teatro Pic nic”, “Actriz”, “Bajo terapia”, “La pipa de la paz” y “Lejana tierra mía”

Petón Producciones por “El mágico duende guardián, crece la aventura”, “La escuela encantada 2, la magia continúa”; En coproducción con Arteando Producciones por “2020 la revista”, “Transformando el varieté” y “#Mashup 2”; En coproducción con Anahí Ramos Producciones por “Michael Jackson Eterno”

Actuación Femenina de Reparto:

Julieta Carrera por “Trastorno”

Malena Rolón por “El lado B del amor”

Mónica Driollet por “Las encadenadas”

Actuación Masculina de Reparto:

Gustavo Luppi por “Hombres y ratones”

Juan Pablo Carrasco por “Lúcido”

Julián Pucheta por “Extra virgen”

Revelación:

Cachipuchi por “Circo Rodas”

Camila Suero por “Una noche en el café concert… en Mar del Plata”

Emiliano Senas por “Son formidables”

María Castillo por “La fiesta inolvidable”

Ramiro Méndez Roy por “Hombres y ratones”



Actuación Protagónica Femenina de Comedia:

Carmen Barbieri por “Veinte Millones”

Fernanda Metilli por “El show de los cuernos”

Nora Cárpena por “Mentiras inteligentes”

Actuación Protagónica Masculina de Comedia:

Arnaldo André por “Mentiras inteligentes”

Gonzalo Heredia por “Desnudos”

Nicolás Cabré por “Departamento de soltero”

Sebastián Almada por “Veinte Millones”

Sebastián Presta por “Entre ella y yo”

Actuación Protagónica Femenina de Drama y/o Comedia Dramática:

Melina Petriella por “Como si la vida fuese un momento pacífico y estable”

Merceditas Elordi por “Lúcido”

Viviana Sáez por “Burlesque Baires Show”





Actuación Protagónica Masculina de Drama y/o Comedia Dramática:

Arturo Bonín por “Un instante sin Dios”

Juan Leyrado por “Extra virgen”

Luciano Crispi por “Lo que quieren las guachas” y “Menea para mí”

Mauricio Dayub por “El equilibrista”

Pompeyo Audivert por “Trastorno”

Música Original:

Alberto Trouboul por “Medio punto”

Martín Bianchedi por “Burlesque Baires Show”

Sebastián Furman por “Tranquimanso 1” y “Tranquimanso 2”

Autor Nacional:

Camila Yanícola por “Actores extranjeros”

Daniel Dalmaroni por “Un instante sin Dios”

Rodrigo Martín de Miguel por “Astor”