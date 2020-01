Importante incendio en el bar y susto en hotel céntrico de Venado Tuerto

El incendio se generó en la bar "La Gala" ubicado a la par del Hotel y el fuego destruyó toda la cocina con perdidas totales. En el momento del incendio el bar estaba cerrado y no había personas. Fueron los empleados del hotel quienes llamaron a los servidores públicos.

El humo era mucho y muy intenso, por tal motivo las pocas personas que estaban alojadas en el hotel tuvieron que ser evacuadas por precaución porque el humo llegó a los primeros pisos, pero en el hotel no hubo ningún tipo de daños.

Bomberos de Venado Tuerto pudo apagar el fuego y luego retiraron escombros y objetos dañados por el fuego. No hay lesionados. Por el momento se desconoce como se inicio el incendio que destruyó la cocina del bar ubicado al lado de este prestigioso hotel de nuestra ciudad.

INFORMACIÓN DE BOMBEROS

16:50

INCENDIO DE COMERCIO – CASEY Y CHACABUCO

Se trataría de un incendio en la zona de la cafetería en planta baja, a la llegada nuestra el fuego se encontraba en una estantería donde aparentemente se acondicionan los insumos para la misma, procedimos a romper la puerta de entrada de la misma para ingresar con una línea seca de 1" . Se realizó la apertura de la puerta principal para comenzar a realizar una ventilación forzada utilizando extractor, también se realizó aperturas de las aberturas de los pisos superiores hasta la terraza para eliminar el humo.

