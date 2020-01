Antonio Gasalla levantaría su obra en Mar del Plata: “El cuerpo no me da más”

Desde el estreno de su espectáculo, el 26 de diciembre, los rumores y las polémicas rodearon el show del popular actor. Entre los temas más ríspidos de la temporada está el conflicto que el actor mantiene con la prensa, en especial por sus malos modos con dos cronistas a la salida del teatro. Además, no figurar en el podio de los cinco espectáculos más vistos fue otro tema de especulación para los periodistas y enojo para el artista.

Marcelo Polino, compañero de elenco de Gasalla en la obra, fue la persona que tomó el toro por las astas y desde el primer momento salió a defender a su amigo y cabeza de compañía, frente al tsunami de críticas que recibió el actor este verano en Mar del Plata.



Gasalla llegó a la ciudad con una fuerte polémica que involucró a Flavio Mendoza. El genial humorista dijo en Los Ángeles de la Mañana una frase muy poco feliz que incluía al hijo del coreógrafo. En una charla con Ángel de Brito, Gasalla, a modo de chiste y dando los motivos por el cual Flavio no estuvo presente mientras hacían la pre producción del show que iban a encabezar ambos, dijo sobre la paternidad del creador de Stravaganza: “Con él no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene, compró un nene (sic) y armó otra cosa, y qué se yo”. Ante el llamado de atención del panel de LAM por sus dichos, no se achicó y remató: “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”.



Haciendo un repaso por tantos conflictos fue casi milagroso que Gasalla pudiera llevar adelante la temporada teatral durante el mes de enero. Pero los últimos rumores dan cuenta que luego de tantos problemas Antonio habría decidido dejar la temporada a partir del domingo 26 de enero. El actor se reunió con su productor, Guillermo Marín y con Néstor Moyano en horas del mediodía en Mar del Plata. Ahí les comunicó a ambos su decisión de terminar la temporada, dando como argumento para esa drástica decisión que “el cuerpo no le daba más”. Ricky, el asistente personal, desarmó el camarín del actor, y según pudo saber Teleshow, mandaría toda la ropa de Gasalla a Buenos Aires en las próximas horas.





Ante semejante decisión y con entradas vendidas para la función del último domingo de enero, habría sido Polino la persona que logró convencer a Gasalla para hacer la función del día 26 y luego le sugirió que utilice esta semana que empieza para ver a los médicos que lo atienden y que ellos le digan si está en condiciones físicas para seguir con la temporada hasta finales del mes de febrero.



Gasalla es uno de los grandes nombres que forman parte de la cartelera marplantense y es un lujo que presente su espectáculo en esa ciudad. Pero los conflictos de los que ya dimos cuenta y sus temas de salud hicieron que la temporada fuera muy cuesta arriba para él. A todos los temas que lo involucraron hay que sumar que el productor de la obra, Guillermo Marín, tuvo un accidente tremendo que casi le cuesta la vida. Uno de los actores, Maxi de la Cruz, se accidentó y tuvo que ser reemplazado por otro, Sebastián Borras, durante una semana para que Maxi se recupere.



Habrá que esperar los próximos días para ver si la temporada sigue durante el próximo mes o si finalmente Antonio y su gente deciden terminarla en enero y poder descansar para enfrentar un año laboral a partir del mes de marzo.