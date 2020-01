ACTUALIZACIÓN|Brian Fernández dijo que está amenazado y que "no puede salir a la calle"

Tras el pedido de paradero de Brian Fernández que libró la Policía en el mediodía de este sábado, el jugador de Colón habló con Aire de Santa Fe y confirmó que está amenazado y que decidió permanecer incomunicado por seguridad.

Contó que desde hace 8 días se está quedando en la casa de Martín Borghello, un amigo que le dejó a cargo su casa en el barrio privado Los Molinos.

“No puedo salir a la calle, ni a la esquina”, dijo Fernández dijo tras afirmar que está amenazado. "Decidí estar incomunicado por la situación difícil que estoy atravesando. Desde que llegué de EEUU estoy en la casa de mi amigo Martín", agregó.

Además, contó que habló con su mamá y dijo que sus familiares más cercanos no lo buscarían en una comisaría. “Ellos no hacen esas cosas, es imposible”, comentó el jugador.

Fernández aseguró que el club está al tanto de la situación y que eso lo “ayudó”. Y agregó que el lunes volverá a entrenar. “No fui a entrenar por el problemita este que tuve con mi familia”, contó.

Este sábado, el jugador verá el partido de Colón junto a unos amigos. “Lo veo bien a Colón”, expresó al ser consultado. Finalmente y para descontracturar, dijo que aún no pudo “ni ir a la peluquería”.

FUENTE:AIRE DE SANTA FE