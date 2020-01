Vecinos de Villa Moises: "Somos parte de esta sociedad de Venado Tuerto y les guste o no, aquí estamos"

"Al Sr. Intendente Dr. Leonel Chiarela nos comunicamos mediante esta nota a fin de no hacerlo sentir intimidado, como en la mañana del martes. Pedimos sentidas disculpas si eso fue lo que provocó nuestra presencia en las instalaciones municipales e hiciera que emitieran esa falaz respuesta en el desafortunado comunicado oficial, sin tal vez antes haber leído por su viaje repentino, nuestro humilde y humanitario pedido, que lejos de exigir algo fuera de lugar y con prepotencia, ofrece una salida en paz y armonía", comienza el comunicado.

Más adelante los vecinos del barrio Villa Moses, explican: "Nuestra propuesta exponía el pedido de declarar el uso provisorio, nunca pedimos se nos cedan los terrenos, solamente para darle, más allá de nuestra situación, un marco legal, lo cuál no implica alentar las tomas, simplemente para poder acceder a los mínimos servicios de agua, luz y recolección de residuos, que son un derecho humano, lo cuál evitaría males mayores. Urbanización, para darle valor a los lotes y así poder acceder a la compra de los mismos y si en tal caso algo de nuestro pedido no fuera posible, pedimos de parte del ejecutivo una propuesta superadora. Esto no es prepotencia".

"Lamentamos profundamente el destrato, la prepotencia, la violencia y la falta total de sentido humanitario. Somos trabajadores, la ayuda que solicitamos es legalidad, no pedimos regalos y prebendas. Nosotros existimos todos los días, no solo cuando nos inundamos. El frío, el calor insoportable es de todos los días. Queremos ser parte de la sociedad con legitimidad. A 40 días de asumir la gestión pedimos, como responsables de un gobierno, que se hagan cargo de nuestra situación y que nos escuchen. Somos parte de esta sociedad de Venado Tuerto y les guste o no, aquí estamos", concluye el comunicado.

© 2020 Diario La Guía