Un verdugo de Boca en 2004, ante la justicia de EE.UU

Jhon Viáfara, ex jugador de la selección de Colombia e integrante del plantel de Once Caldas que venció por penales a Boca en la final de la Copa Libertadores de 2004, fue llevado este jueves a declarar ante la justicia de los Estados Unidos. El colombiano está preso desde marzo de 2019 por presunto tráfico de drogas y fue trasladado desde su país natal hacia Norteamérica.







Luego de estar casi un año en prisión, fue aprobada la extradición pedida por la corte estadounidense para juzgarlo en Texas, donde se le tomará declaración y se continuará con el proceso. Viáfara es señalado como integrante de una red vinculada al temido Clan del Golfo -la mayor banda narco de Colombia-, que durante una década trasladó enormes cargamentos de cocaína en lanchas rápidas y semisumergibles que salían del Pacífico colombiano con destino a Centroamérica y finalmente a Estados Unidos. Entre 2017 y 2018, a esta organización le fueron incautadas 2,5 toneladas de cocaína, valuadas en unos 28 millones de dólares.

Cabe destacar que Colombia es el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos, el mayor consumidor de esa droga.

Declaraciones

"Si fuera narcotraficante me iría preocupadísimo, pero a mí lo único que me preocupa es el bienestar de mis hijos, porque si yo no trabajo ellos no comen. Tengo que ir a ver de qué se me acusa y qué pruebas tienen para acusarme", declaró Viáfara antes de subir al avión que lo condujo a Texas.

Carlos Enrique Viveros, abogado del ex futbolista de 41 años, aseguró que confía en que su defendido pueda "demostrar su inocencia" o, de haber "evidencia contra él", enfrentar una pena "en proporción" a "su participación".

Su carrera

Tras iniciar su carrera futbolística en 1998 con Deportivo Pasto, Viáfara pasó a América de Cali en 2000 y se coronó campeón de la liga local ese mismo año. Se vinculó con Once Caldas en 2002 y dos años después contribuyó a la victoria ante Boca en la final de la Libertadores.

Su consagración en el torneo continental le abrió las puertas al fútbol europeo, incorporándose primero al Portsmouth en 2005. También jugó para la Real Sociedad, aunque nunca se consolidó, y luego en Southampton.

En su vuelta al fútbol colombiano, Viáfara transitó por Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira, La Equidad de Bogotá, Independiente Medellín, Deportivo Cali y Águilas Doradas -su último conjunto antes de retirarse en 2015-.

Con la selección, intervino en la Copa América de 2004 que se jugó en Perú y luego en la de 2007 en Venezuela, además de participar en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.