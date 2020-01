Wuhan: el escenario del coronavirus que atemoriza al mundo

Quizás no es una megalópolis tan conocida como Pekín o Shanghái, pero Wuhan es una metrópolis con conexiones directas a múltiples partes del mundo.

El virus, del que las autoridades chinas han confirmado más de 400 casos -si bien otras fuentes elevan esa cifra a más de 1.000-, se ha propagado ya a varios países, incluidos Tailandia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. En Latinoamérica, por su parte, los gobiernos de México y Colombia están analizando posibles casos, aún no confirmados.

Las autoridades de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, admitieron que se encuentran en una «etapa crítica» de prevención y control y están aconsejando a las personas evitar los viajes a la ciudad y a sus habitantes salir de ella.

Y es que esta metrópolis es la urbe más poblada de esta zona de China, con 8,9 millones de personas, según datos de la ONU de 2018 (hasta 11 millones, según otras fuentes).

Punto estratégico nacional

Wuhan, conocida coloquialmente en verano como la «olla de China» por las altas temperaturas que se registran, es más grande que Washington D.C. y es la séptima ciudad más grande en el país asiático y la número 42 del mundo. La ciudad es resultado de la unión de tres localidades -Wuchang, Hanyang y Hankou- y es conocida por ser el lugar donde comenzó la revolución que acabó con la China imperial, el levantamiento de Wuchang, ocurrido el 10 de octubre de 1911.

El enclave es un importante nexo de transporte en el país asiático: está a pocas horas en tren de la mayoría de ciudades importantes de China, lo que la convierte en un punto estratégico en la red ferroviaria de alta velocidad.

También es una las 10 mayores economías del gigante asiático y punto de acceso a nueve de las provincias chinas, subraya un perfil realizado por el diario hongkonés South China Morning Post.

Wuhan, construida en el curso medio del río Yangtsé -que, con casi 6.400 kilómetros, es el río más largo de Asia y el tercero del mundo-, también cuenta con uno de los puertos intermedios más grandes a lo largo de este afluente, con barcos que conectan con Shanghái o la megalópolis de Chongqing.

El tamaño y la importancia económica de Wuhan pueden explicar por qué el virus viajó tan rápidamente en el sureste de Asia e incluso llegó a Estados Unidos.

En resumen: el virus se propagó así porque mucha gente entra y sale de Wuhan llevando consigo el virus.

Las autoridades chinas están aconsejando a la gente no viajar a esa ciudad y han recomendado a sus habitantes que eviten las aglomeraciones y minimicen las reuniones públicas. «Básicamente, no vayan a Wuhan. Y a los que están en Wuhan, por favor no salgan de la ciudad», declaró Li Bin, viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China.

El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos, informó la agencia EFE. Sin embargo, el jefe del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China, Gao Fu, destacó que, hasta el momento, no se ha detectado un «súper transmisor» del nuevo coronavirus, con capacidad para infectar a muchas personas a partir de un solo caso.

Posible origen del virus

Aunque China no ha podido confirmar la fuente exacta del virus, ahora conocido como 2019-nCoV, las autoridades creen que el brote se originó en un mercado de Wuhan. «Se trata de uno de los llamados ‘mercados mojados’ que son muy comunes en Asia», explica Howard Zhang, editor del servicio chino de la BBC. «Se sospecha que en uno de estos mercados se originó el virus», agrega.

Tal como señaló Gao Fu, director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades chino, es probable que el virus se transmitiera originalmente de un animal a un humano. Las autoridades impusieron una prohibición en la venta de animales vivos en Wuhan. Y hay informes de que la policía está llevando a cabo inspecciones para asegurarse de que se está cumpliendo.

Propagación

Tal como señalan los expertos, aunque el virus se originó en un mercado local, es el flujo de gente que entra y sale de Wuhan el que ha provocado su rápida propagación. Lo que preocupa ahora a las autoridades es que este flujo ahora pueda incrementarse a medida que se acerca el Año Nuevo chino, y millones de personas regresan a sus hogares para festejar.

Las celebraciones oficiales empiezan este próximo viernes, si bien los viajes ya han comenzado y suelen durar hasta después de que acaben las festividades. Este periodo se conoce mundialmente como la mayor «migración interna» del mundo, en la que se desplazan millones de personas.

Por ello ya se establecieron revisiones sanitarias en los aeropuertos, estaciones de tren y carreteras que conectan a la ciudad en el punto de mira.

Y en otros países, como México, también se han puesto en práctica medidas para prevenir la propagación del virus, sobre todo en aeropuertos con conexiones directas con China, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, informó la prensa local.

Pero a pesar que el virus puede seguir propagándose con rapidez, las autoridades chinas están ahora mejor preparadas para enfrentar el problema, señala Howard Zhang. «Después de la emergencia de salud pública del virus SARS en 2002, que también fue un coronavirus que se originó en China y que mató a casi 800 personas en el mundo, las autoridades sanitarias chinas aprendieron mucho sobre este tipo de situación», dice el editor del servicio chino.

