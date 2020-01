Una vecina de Venado Tuerto denunció que la policía caminera de Arias le inventó una multa

No es la primera vez que conductores que transitan por las rutas de la provincia de Córdoba se indignan por el accionar de la Policía Caminera, a la que si bien no se le puede objetar la rigurosidad de sus exigencias con el viajero, sí le reclaman la elaboración de multas injustificadas.

María Inés Ríos, una vecina de venado Tuerto, manifestó en su cuenta de facebook su mala experiencia de las últimas horas y rápidamente tomó estado público.

"Increíble pero real. La Policía caminera de Arias provincia de Córdoba inventa multas, éramos como dies autos parados por la misma multa, sin fotos ni comprobante de la infracción. Al negarme a firmar una multa que no cometí, el Policía me trató de mala manera, me amenazó, no me quiso dar su nombre y se ponía de espalda", sostuvo la mujer.

Indignada, la venadense sostuvo que la Policía la tuvo en el lugar 30 minutos con el auto detenido. "No me pidió ni seguro, VTV, matafuegos, ni balizas, es todo para recaudar!!! Así que a tener cuidado al circular por la ruta 8 en la localidad de Arias", advirtió la mujer, pese a que reconoció que Córdoba es su lugar en el mundo, pero a la vez mostrándose muy molesta con lo sucedido ya que asegura, no cometió ninguna infracción.