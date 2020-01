Manifestación de vecinos de Villa Moisés

Ante la irrupción de personas a la Municipalidad, donde vecinos del asentamiento ilegal "Villa Moisés" pedían el cumplimiento inmediato de promesas dadas por la administración municipal anterior; el Gobierno de Venado Tuerto comunica su total desacuerdo con las formas de búsqueda de una solución, donde pudo evidenciarse la clara intencionalidad política de generar un caos en el edificio de gobierno.

Cabe señalar que estas personas, fuera del marco de la ley, han usurpado terrenos privados. Hoy, a pocos menos de 50 días de asumir el nuevo Gobierno, estos vecinos exigen a la gestión de turno la cesión de los terrenos y la construcción de viviendas.

Se pone en manifiesto que no compartimos ni contemplamos estas prácticas prepotentes de expresar pedidos. El gobierno municipal no será prisionero de este tipo de actitudes que no se condicen con acciones nobles y democráticas. En este sentido, nos comprometemos a seguir acompañando a los vecinos que día a día se esfuerzan y trabajan por un progreso, por llegar a un techo propio; dejando en claro, que de ninguna manera se fomentará ni avalará cualquier tipo de usurpación ilegal.

Por último, y en referencia a la problemática habitacional en general, este gobierno sostiene que para ser abordada resulta necesario tener una política de hábitat respaldada con recursos del Estado nacional y provincial, que puedan propiciar soluciones eficientes.