El Ipec ya trabaja para el censo nacional y prevé que necesitará 60 mil personas

El miércoles 28 de octubre se llevará a cabo el Censo 2020, una herramienta fundamental que permitirá tener una radiografía fiel de cómo se compone el país y qué hacen las personas que lo habitan. El desafío del Instituto Provincial de Estadística y Censo (Ipec) es grande: coordinar el trabajo de un total estimado de 60 mil personas en un día, distribuidas a lo largo y ancho de la bota santafesina.

A más de nueve meses el organismo provincial ya trabaja en tareas precensales como conteo y listado de viviendas y prepara el terreno de acción que tendrá cada uno de los censistas que salgan a tocar la puerta de los domicilios ese día.

El último censo se realizó el 27 de octubre de 2010 y la fecha es recordada por ser el mismo día en que falleció el ex presidente Néstor Kirchner. Esa jornada salieron a realizar el trabajo de campo alrededor de 57.500 personas.

Sin definición al respecto, se espera que una gran cantidad de censistas sean docentes santafesinos. La idea, como hace diez años, es utilizar a las escuelas a partir de llegada a todo el territorio provincial y a los docentes, como estructura jerárquica, que permite el manejo de equipos.

Si bien resta el decreto presidencial, mediante el cual se pone en potestad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la necesidad de realizar un Censo, nada hace pensar que el Censo 2020 corra peligro, ni el cambio de gestión a nivel nacional, ni el financiamiento millonario que se necesita para su desarrollo. Más aún si se tiene en cuenta que se trata de un instrumento que es central para la estadística de un país. En esa línea, postergarlo podría ser más costoso que llevarlo adelante.

En diálogo con UNO Santa Fe, el titular del Ipec, Germán Rolandi, comentó que "a principios o mediados de junio, se podrá saber con precisión qué cantidad de gente se necesita", aunque anticipó que "vamos a estar cerca de las 60 mil personas". Tanto los docentes que puedan participar del operativo como los voluntarios que se sumarán, deberán tener una capacitación previa y se les pagará el día de trabajo.

A las órdenes del Indec, Santa Fe trabaja en lo que es el relevamiento de viviendas. Rolandi, explicó que el Ipec se encuentra trabajando en lo que sucederá a partir de julio y en agosto. Se espera que durante esos meses los denominados "listadores" salgan a verificar la cantidad de viviendas que hay en las localidades de más de dos mil habitantes.

"Hoy —continuó— estamos tratando de cerrar ese operativo, incorporando al sistema los cambios cartográficos que observamos, si hubo manzanas nuevas, calles nuevas y las nuevas viviendas que se fueron registrando". Contó que el objetivo de esta tarea previa es fundamental para que los censistas sepan con precisión la cantidad de casas que les toca relevar el día del censo, que será el miércoles 28 de octubre, y que podrían ser —dependiendo del cuestionario a utilizar— entre 20 y 40 domicilios cada uno.

Precisó que a partir de marzo se estarían "redimensionando los radios", y graficó: "Dividimos la provincia en localidades y en lo que nosotros llamamos fracción y radio. Los radios son agrupaciones de 300 viviendas, las fracciones son agrupaciones de alrededor de cinco mil viviendas. A su vez, el radio se parte en lo que llamamos segmentos; que es lo que camina cada uno de los censistas, que aproximadamente son entre 20 y 40 viviendas cada segmento; va a depender del tipo de formulario que se vaya a implementar".





Estos trabajos permitirán además definir "la estructura jerárquica que se necesita; cuántos jefes de radio, cuántos jefes de departamento. Y después, más adelante, determinar cuánto es la estructura de personas que se necesita".

El responsable del Ipec destacó que a nivel nacional, el Indec "viene trabajando hace dos años. Se hicieron dos pruebas piloto y falta la última etapa que se llama 'censo experimental', donde se hace una especie de minicenso en alguna localidad o región como para evaluar el operativo".

Rolandi explicó que todas las cuestiones vinculadas al censo, dependen del Indec. "En el Ipec operamos en el sistema estadístico nacional con lo que se llama centralización normativa y descentralización operativa. El Indec dispone las normas, criterios, métodos y nosotros la operacionalización".

¿Censo de un día?

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, la tarea censal arrancará la semana previa al 28 de octubre con el censado de viviendas colectivas. Entre las mismas, se encuentran espacios como hospitales, prisiones, geriátricos, es decir, aquellos lugares que no son viviendas convencionales, compuestas por familias, sino grupos de personas que no necesariamente conforman un hogar en sí mismo. Se espera que al mismo tiempo comience el relevamiento rural. También definiciones sobre cómo se desarrollarán los trabajos en zonas inseguras o calientes de las grandes ciudades, en las cuales no es sencillo caminar con tranquilidad.

Si bien el 28 de octubre sería el censo en el resto de las viviendas del país, el trabajo se podría extender hasta cinco días con el objeto de recuperar domicilios que durante esa jornada no se relevaron.