Saín se reunió con intendentes y afirmó: «Rosario no es Sinaloa»

Marcelo Saín, ministro de Seguridad de Santa Fe, pasó por Rosario luego de los 15 días trágicos en los cuales murieron 17 personas en manos de criminales. El funcionario provincial recalcó: «Esto no es Sinaloa».

Saín se reunió con intendentes de Rosario, Pablo Javkin, Pérez, Pablo Corsalini, Villa Gobernador Gálvez, Aberto Ricci, para concordar acciones para enfrentar la ola de inseguridad y luego de la reunión habló con la prensa.

El ministro aseguró que Rosario «tiene una vida social muy prolífica. Sabemos que hay mucha gente en la calle y que vive en un contexto de tranquilidad. Esto no es Sinaloa”.

El ministro nacido en la Ciudad de Buenos Aires comenzó: “Acá hay muchos problemas por desórdenes ciudadanos muy importantes. Hay delitos duro en la periferia para abastecer de droga al centro, y están las estructuras financieras que pareciera que no formaran parte pero son una pata fundamental del problema”.

«Paseen por la costanera, por las playas públicas; vayan a Pichincha y está todo el mundo en las calles…. Yo no veo una ciudad consternada. La vida social de Rosario te come, y yo soy ministro de Santa Fe, de Ceres, de todas las ciudades; Rosario te come, si te dejás te come (sic)”, expresó Saín.

El monitoreo por cámaras de seguridad fue uno de los puntos que se analizaron en la reunión y Saín fue claro en este aspecto: «No hay planificación. Hay sistemas diferentes que se adquirieron de forma diferentes y no hay planificación. Hay que unificarlos», remarcó.

«Por ejemplo: acá, el sistema del 911 a nivel provincial no estaba pegado al sistema de respuesta policial. Entonces no hay mapeo criminal. Hay llamada de emergencia, pero no tenes un dispositivo policial que responda en dos o tres minutos ningún tipo de evento en cualquier lugar», agregó.