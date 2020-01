Santa Fe|En el baúl del auto intentaron llevarse importante documentación de Asuntos Internos

La supuesta mudanza fue descubierta por el ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien les ordenó a los policías que devolvieran todo lo que habían sacado, dispuso un inventario del material y denunció el hecho ante el fiscal de Flagrancia en turno de Rosario. Los autores le dijeron que se llevaban “cosas personales”, pero Sain descubrió que sacaban “papeles muy sensibles”, según reveló en el programa ATP de Santa Fe. “¿Un boicot contra su gestión?”, le preguntaron. “Que lo vea el fiscal”. “Lo que llevaban no eran papelitos de menor envergadura ni cuestiones personales, sino una cosa muy sensible con algún notorio jefe de policía que ya fue imputado de vinculaciones con un grupo criminal muy importante”, sorprendió.

El hecho ocurrió el martes de la semana pasada, justo cuando Sain recibía en su despacho “el primer listado” de jefes policiales investigados por su patrimonio entre 2012 y 2015 y descubrió que “alguien –que no identificó-, en algún momento, tomó la decisión de que ahí (en Asuntos Internos) no se impulsen las investigaciones más importantes desde el punto de vista patrimonial”.

–-¿Quiénes están ese lista? –le preguntó el periodista Héctor Galiano.

–Notorios jefes policiales. Prefiero mantener reserva porque nosotros vamos a armar un área específica de investigación patrimonial –respondió el ministro.

“Pero en el momento en que estábamos analizando”, esos expedientes -volvió a sorprender Sain- entró un funcionario y nos dijo: ‘¡Están sacando documentación de Asuntos Internos de Rosario!’. Me subo al auto con la custodia y me voy a Asuntos Internos. Y encuentro a funcionarios del área que habían sido desplazados de sus cargos llevándose papeles. Llamo al fiscal de Flagrancia de turno, lo notifico de esa situación. Y ordeno que vuelvan a traer todo lo que ya estaba en algunos baúles de los autos y dispuse un conjunto de actuaciones para que se registre de qué se trataba”. Los autores de la mudanza le dijeron que se llevaban “papeles personales”, pero Sain advirtió que “estaban sacando papeles muy sensibles”.

–¿En baúles de los autos?

–Sí –respondió. El inventario del material –acreditado por testigos-, terminó alrededor de las 20 y al día siguiente, miércoles, el acta se presentó en el Centro del Justicia Penal de Rosario, “ante el fiscal que ya venía investigando a algunos de los susodichos”, como llamó a los autores de la mudanza. “Prefiero reservarme los nombres porque esto va a tomar estado público en una investigación criminal y veremos cuáles son las responsabilidades. Estas son las cosas que pasan” en la provincia -reveló.

–¿Es un boicot a su gestión? –volvió a plantearle el colega.

-Vamos a esperar que el fiscal vea qué se llevaban, que analice su contenido, ya lo están investigando. Lo secuestramos todo y se lo entregamos” al Ministerio Público. “La impresión que tenemos de la primera lectura de lo que llevaban, es que no eran papelitos de menor envergadura ni cuestiones personales, que ahí había una cosa muy sensible con algún notorio jefe de policía que ya fue imputado de vinculaciones con un grupo criminal muy importante. Veremos qué pasa. No sé si esto formó parte de un andamiaje más abarcativo o se trató de una iniciativa personal -contestó.

El jueves, en el salón blanco de la Casa Gris, Sain puso en funciones a la directora de la Agencia de Control Policial, Mariana Olivieri, quien era la jefa de Investigaciones Criminales y Judiciales de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). La Agencia reemplazará a Asuntos Internos, que no operaba como tal. Sain dijo que no sólo encontró un Ministerio de Seguridad “muy minusválido en cuanto a resortes de conducción y gestión de la Policía”, sino también una fuerza plagada de “desajustes” y sin “mecanismos de controles internos”. “Asuntos internos carecía de estructuras y capacidades para investigar a la propia Policía, con lo cual no había Asuntos Internos”, reveló.

La Agencia de Control a cargo de Olivieri investigará los tres núcleos que “no se investigaban” en Santa Fe: 1) “La policía que tiene vínculos con el crimen. 2) “La corrupción en el manejo de asuntos públicos” y 3) “La violencia institucional y situaciones de torturas”, dijo Sain. En el punto uno, hay “sobradas muestras” de que “acá no hay grupo criminal complejo que no tenga protección con algún sector de la Policía”.