Devolvió dos millones de pesos y lo compensaron con un singular regalo

Un rafaelino devolvió cheques por más de dos millones de pesos al portador y como regalo por la amabilidad de haberlos devuelto, la empresa decidió regalarle una herramienta: una pala de punta. La noticia fue dada a conocer por el portal Rafaela Noticias y rápidamente se viralizó.

"Estaba viajando a Santa Fe por la ruta 70 y a la altura de la rotonda nueva, camino a Franck, los vi porque venía despacito. Estaban tirados en la ruta. Los llevé a Esperanza", comentó Luis Spahn, el buen vecino que recogió los cheques y decidió retornarlos a sus propietarios.





"No le di mucha importancia en realidad, pero ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Me hace sentir bien conmigo mismo", agregó Spahn en declaraciones al portal Vía Rafaela.

Lo curioso fue que, como compensación por su noble actitud, el hombre fue invitado a elegir su "recompensa".



"En realidad fue un regalo. Me dijeron que eligiera una herramienta. Yo les dije que no hacía falta. Y bueno... me regalaron una pala. Fue con buena onda. Así la acepté", dijo Spahn recordando la situación.