Coparticipación: cuánto recibe cada provincia y cuáles ganaron en el último año

El resultado es que sigue vigente la ley de 1988, que establece el porcentaje que le corresponde a cada provincia. Aunque luego hubo varias normas y pactos que entraron en vigencia, lo que produjo una sucesión de parches a aquella ley original. El problema es que allí no se establece un criterio, sino que prima la arbitrariedad y la negociación. Es decir, se podría tener en cuenta el aporte de cada una, o su población o territorio por ejemplo, pero esto no es así.

A continuación, un repaso por la situación actual: cómo terminó 2019, tanto en la coparticipación primaria –qué parte de la masa coparticipable se queda Nación y cuánta va a las provincias– como la secundaria –cuánto corresponde a cada distrito–.

Según la consultora Economía y regiones, que analiza estos temas, durante el año pasado la recaudación nacional alcanzó los $ 5.023.566 millones. Esto significó un aumento nominal interanual del 48,5%, pero una caída del 3,4% en términos reales.

En 2019, además, la coparticipación ascendió a $ 1.630.516 millones. Tuvo un alza de 51,5% en términos nominales y una caída real del 1,4%. De toda la masa coparticipable, el 59% fuepara las provincias, el 32% para el tesoro nacional, el 8% para la Anses y el 1% para el Fondo de ATN.

Y de ese total, ¿cuánto fue para cada distrito? Vale aclarar que los fondos de la ciudad de Buenos Aires no fueron

contemplados por la ley de 1988, sino por acuerdos posteriores entre ambas partes. Durante varios años fue un monto fijo, hasta que durante la presidencia de Eduardo Duhalde se fijó en un 1,4%.

Pero este porcentaje se extraía de los fondos de Nación y no se afectaba a las provincias.

Durante la gestión de Mauricio Macri, se aumentó a 3,75% en 2016, ya que se transfirió la policía a la órbita metropolitana. Al año siguiente, con las negociaciones del pacto fiscal, se redujo a 3,5%, monto que está vigente hoy, aunque Alberto Fernández buscaría frenarlo. Se especula, incluso, con que puede llegar a judicializarse la cuestión.

En definitiva, estos fueron los montos que recibió cada provincia de la masa coparticipable durante 2019 y la variación interanual. Si bien los fondos de CABA salen de Nación y no de la torta que se reparte entre las provincias, para esta comparación se analiza de forma conjunta.



Coparticipación 2019







Fuente: El Cronista