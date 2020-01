Campaña de prevención: Se implementarán controles de alcoholemia

Las personas que consumen alcohol y luego deciden conducir un vehículo, no solo ponen en riesgo su vida sino también la de los demás. Por eso es recomendable que si consume, no maneje. O en su defecto designe a alguien que no haya bebido para que lo haga.

A sí mismo, en caso de que haya una denuncia por parte de vecinos o que personal de la Patrulla Urbana, del Centro de Monitoreo o Policía detecten algún inconveniente durante la semana, también se procederá a realizar el control correspondiente.

La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado. Los valores tolerados son 0.5 g/l para conductores de vehículos; 0.2 g/l para motociclistas y 0 para profesionales y principiantes.

“Sabemos que cuando se toma alcohol y se maneja, los riesgos de accidentes viales son muy altos, por eso con los controles de alcoholemia tenemos un claro y único objetivo que es prevenir y cuidar a todos los ciudadanos”, manifestó la secretaria de Gobierno, Tamara Andreani.