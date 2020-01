Venado Tuerto| Se judicializó la situación de la Biblioteca J.B. Alberdi

Un grupo de socios de la Biblioteca Juan B Alberdi, entre otros, Gustavo Guerrero, Marìa Silvero y Abel Bensi –quienes hace unos meses atrás denunciaron irregularidades administrativas y de manejo en la Biblioteca Juan B Alberdi- en las últimas hora dieron a conocer al resto de los asociados los avances de la denuncia formal realizada ante la justicia penal, que devino en un allanamiento y posterior renuncia de las personas que se encontraban al frente de la institución y cuyo accionar también había sido cuestionado. En su reseña de los hechos señalan:

*El 4 de octubre de 2019, en conferencia de prensa, denunciamos las irregularidades que se estaban dando en la institución y también lo hicimos ante las autoridades del Nodo.

*Se presentó una denuncia en Fiscalía solicitando la expulsión de las señoras que en ese momento actuaban como secretaria y tesorera de la Biblioteca, ya que las mismas no son socias de la institución, requisito necesario para formar parte de la comisión directiva.

*Se solicitó la realización de una asamblea extraordinaria en forma inmediata.

*El 29 de noviembre pasado, al no tener respuesta, nos presentamos un grupo de socios en la sede institucional con la abogada Ruth Pereyra y la escribana Graciela Pelosso, encontrando que las puertas estaban cerradas a pesar de ser horario de atención habitual. En la oportunidad se labró un acta reiterando el pedido de asamblea extraordinaria y expulsión de las personas que ocupaban su cargo en forma irregular.

*El 4 de diciembre del año pasado el fiscal Horacio Puyrredòn ordenó un allanamiento de la institución, formalizado por PDI, donde secuestraron libros, disco rígido y se procedió al cambio de cerraduras.

*El fiscal informó que las personas involucradas en la denuncia presentaron su renuncia al cargo que ocupaban.

*Quedamos a la espera sobre conceptos descalificadores que se emitieron por la radio AM y una nota que se reflejó en el diario y que según el presidente de la Biblioteca desconocía.