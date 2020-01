Informe de Tránsito de Rutas y Accesos de la Provincia de Santa Fe

Novedades:

Las rutas y accesos de las regiones sur y centro se encuentran con calzadas húmedas, resbaladizas y con banquinas inestables por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad. Dichos factores constituyen un riesgo para la normal circulación, por lo que se deben extremar las medidas de precaución al transitar.

Recordatorios:

Autopista Rosario-Santa Fe: Se realizan obras de repavimentación de calzada y bacheo en los siguientes tramos :

-KM 88 al 87 altura de San Fabián mano a Rosario. Respetar balizamiento.

-KM 141 sentido Rosario - Santa Fe. Corte en los dos carriles lentos de acceso al Peaje.

En los sectores en obras se solicita reducir la velocidad, circular con precaución y respetar el balizamiento.

RN 11 (Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe): La Dirección Nacional de Vialidad informó a partir del martes y hasta el jueves por la noche, se retoman los trabajos de construcción de juntas en el puente. El horario se extenderá de las 21 y hasta las 6 del día siguiente. Las acciones en la calzada del viaducto producirán la reducción de un carril y paso alternado de a una mano por vez. Se solicita acatar la indicación de los banderilleros y extremar la precaución al circular. Durante el día el puente quedará liberado al tránsito sin restricciones. Colaboran en el operativo nocturno de tránsito la Municipalidad de Santo Tomé, APSV y Policia Provincial.

Asimismo, a la altura de la localidad de Sauce Viejo, se ejecutan trabajos de arreglos de banquinas y desmalezado desde zona casco urbano Sauce Viejo hacia el norte. El frente de trabajo no afecta la circulación. Igualmente se recomienda precaución y reducir la velocidad en sectores con equipos y personal.

Autopista Rosario-Córdoba: Se realizan obras de repavimentación del km 327 al 326, sentido a Rosario, altura de Carcarañá. Se desvía a carril lento.

RN 178: Se realizan tareas de repavimentación y bacheo, conjuntamente con tareas reacondicionamiento del sistema hidráulico entre el acceso a Villa Eloísa y el empalme de la ruta 178 con la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Dada la importante presencia de maquinaria pesada y operarios, el paso por este tramo se realiza alternado, de una mano a la vez, coordinado por banderilleros.

RP 63: entre San Vicente-y María Juana se realizan obras de Pavimentación. Precaución al transitar.

RP 69-S: en el tramo comprendido entre Moises Ville y Palacios: se realizan obras de pavimentación.

RP10: Se recomienda circular con cautela por trabajos de pavimentación entre Gálvez y Bernardo de Irigoyen.

RP 3: obras en el tramo Golondrina -Los Tabanos. Circular con precaución.

RP 36: la dirección Provincial de Vialidad comenzó la ejecución de trabajos de pavimentación en el tramo Romang- Colonia Sager. En esta etapa se trabaja a lo largo de 16 kms de la mencionada ruta, por lo que se recomienda extremar la precaución al transitar.

RP 15: entre Armstrong y Cruz Alta: obras de bacheo profundo, precaución al transitar.

Recomendación del día:Conducción con lluvia

Con la lluvia, se forma una mezcla de agua, grasa y polvo que deriva en una calzada muy deslizante.

Si a esto le sumamos que la visibilidad desciende notablemente, la posibilidad de sufrir siniestros viales se incrementan notablemente.

Por lo tanto, en un contexto de conducción con lluvia, debemos modificar nuestra forma de conducir.

Ofrecemos algunos consejos para afrontar la lluvia con más seguridad:

-Circule con extrema precaución y con las luces bajas encendidas.

-Evite realizar maniobras de adelantamiento si no es imprescindible.

-Aumente la distancia de seguridad entre un vehículo y otro.

-No atraviese los charcos de agua a alta velocidad y sujete el volante con fuerza.

-Reduzca la velocidad considerablemente, ya que la presencia de agua sobre la calzada disminuye la adherencia de los neumáticos al asfalto, lo cual aumenta las distancias de frenado de los vehículos.

-Mantenga siempre los neumáticos en buen estado (presión correcta y el dibujo adecuado).

-Compruebe con frecuencia durante la marcha si los frenos responden.

-Frene con suavidad, progresivamente y a pedaladas cortas y no de manera brusca.