La cañaseña Elsa Barber renunció como directora de la Biblioteca Nacional

La directora de la Biblioteca Nacional, Elsa Barber, la primera mujer en asumir al frente de la institución, renunció al cargo que ocupaba desde julio de 2018 tras el alejamiento del escritor Alberto Manguel, por lo que se espera que en las próximas horas el ministro de Cultura, Tristán Bauer, acelere el anuncio de su sucesor. Fuentes cercanas a la cartera cultural indican los escritores Juan Sasturain, como Marcelo Figueras o el politólogo José Natanson se encuentran entre los posibles reemplazantes.





La renuncia fue confirmada desde el área de Prensa y Comunicación de la Biblioteca, desde donde a su vez aseguraron que aún se mantiene en su cargo Ezequiel Martínez, director de Cultura de la institución.

“En el día 7/01/2020 he presentado mi renuncia como Directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno a fin de facilitarle a las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación, la designación de mi reemplazo”, expresó Barber en un comunicado. En el que agregó: “Ha sido un gusto haber podido trabajar e interactuar con Uds. en todo este tiempo. Agradezco el acompañamiento recibido primero en mi gestión desde 2007 como Subdirectora y luego desde Agosto 2018 como Directora de la biblioteca”.

Efectivamente, Barber había llegado a la BN 2007 por gestión de José Nun -por entonces secretario de Cultura- luego de que el sociólogo Horacio Tarcus dejara el puesto de subdirector. En sus primeros años secundó al ensayista Horacio González, mientras que a partir de 2015 hizo lo propio con Manguel.

“Cuando llegué a la Biblioteca, mis respuestas eran más bien las de alguien que viene del mundo académico. Mi especialización, además, es el área de organización y tratamiento de la información; tengo una tendencia hace eso. Once años después digo que uno siempre hace política, pero es tanto una política bibliotecológica como una política cultural. No quiero separar lo bibliotecológico de lo cultural. Tengo y debo encontrar el equilibrio”, había comentado en una entrevista con Infobae Cultura con respecto al nuevo desafío.

Antes de desembarcar en la institución, Barber fue directora del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, adonde regresaría para recuperar su espacio como investigadora y docente.

El cargo de director de la Biblioteca era uno de los grandes anuncios pendientes que quedaban por definir a Bauer, junto con los nombres de quienes estarán al frente del Fondo Nacional de las Artes y de la la CONABIP.

Entre los nombres que circulan como reemplazantes de Barber están los escritores Juan Sasturain y Marcelo Figueras, así como el politólogo José Natanson. Con menos chances se menciona también al escritor Guillermo Saccomano y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Vaccaro.

—¿Cómo se imagina el día que deje la biblioteca? - le preguntó en 2018 Infobae Cultura

—Fundamentalmente espero dejar el equilibrio entre la parte bibliotecológica y lo cultural. Que se me distinga por alguien que no hizo una división entre una y otra. Diría que la Biblioteca Nacional, desde lo específicamente técnico, ha dado un salto enorme producto de la continuidad, y lo que más me gustaría es que todo eso aumente día a día, que tengamos más participación en lo digital, que el personal se quede con el equipamiento necesario. Y, con respecto a lo cultural, siempre pienso, en que tenemos que utilizar mucho los fondos que la Biblioteca tiene y posee y darlos a conocer a toda la comunidad en la Argentina, en la región y en el mundo.



Con información de Télam