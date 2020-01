Misiones: un intendente se cansó de los "ñoquis" y echó a más de 200 personas

El intendente electo y médico, Matías Vilchez; dispuso la revisión de los 267 contratos laborales, con la que constató que el 50% de esos contratos no concurrían a trabajar; es decir estaban de “ñoquis”.

Un poblado pequeño de la provincia de Misiones, llamado San Javier, tenía a su cargo una planta de 105 trabajadores y trabajadoras, más unos 267 personas con contrato. Esta situación, agravó las finanzas de la comuna misionera con salarios que se hacían impagables. El 50% de los contratados son “ñoquis”.

San Javier, posee 15 mil habitantes y se desarrolla en las márgenes del Río Uruguay, su intendente electo es Matías Vilchez; un dirigente político que recientemente en el cargo, dispuso la revisión de los contratos laborales, con la que constató que el 50% de esos contratos no concurrían a trabajar; es decir estaban de “ñoquis”

El dato, revelado este viernes, surge de un punteo de casos al que accedió Infobaires24, y que abarcaría sólo a una parte de todo el universo de posibles despedidos en un verdadero caso para los Récords Guinness.

A la hora de justificar las razones por las que despedirían a más de 200 personas, se encuentran aquellas “que cobraban un sueldo y no iban a trabajar”, “militancia soportada por el Estado” y “duplicación de tareas”.

"El que no trabaja, chau, hasta mañana"

“Es un verdadero acto de valentía y de cordura por parte del actual intendente, el Dr. Matías Vilchez, que comenzó de alguna forma a “depurar” una cantidad de contratos que no se condice con las necesidades de un pequeño municipio y sus habitantes, pero que, además, sigue el claro lineamiento propuesto al asumir el Gobernador de la provincia, Dr. Herrera Ahuad, con su contundente frase el que no trabaja, chau, hasta mañana”, comentó uno de los encargados de revisar las ajustadas cuentas de las arcas municipales.



No es casualidad que el Dr. Matías Vilchez hoy dirija los destinos de la localidad de San Javier. Joven, pero con muchos años de ardua tarea comunitaria, es hoy un reconocido médico que practicó con pasión y humanismo su vocación, pero, además, por su entrega y dedicación al servicio de los demás.

Uno de los intendentes más votados del país

Con el rotundo triunfo en las elecciones, terminó de posicionarse como uno de los intendentes más votados del país; más del 60% de los votos, aunque con humildad no olvida sus orígenes y reflexiona recordando que “hice de todo en mi vida, pero nunca olvidé de dónde vengo, cual era mi objetivo y la gente sabía que podía tomarse esa confianza de ir a mi casa incluso a altas horas de la noche y si yo estaba, lo iba a atender”, comenta el ahora alcalde con respecto a su relación con la comunidad, que lo reconoce como una persona digna de admiración, que lleva una sabia riqueza en el más amplio de los sentidos.

(Infobaires24)