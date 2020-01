Deuda millonaria en el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

En el salón blanco de Casa de Gobierno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, informó que el total de deuda que registra su cartera en el Sistema Informático Provincial de Administración Financiera (SIPAF) asciende a los 3.094.173.296.095 pesos, la cual no incluye la deuda de contraída por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de Aguas Santafesinas (Assa)

Frana afirmó que el endeudamiento no es sólo producto de certificados de obras u obligaciones que vencieron en el mes de diciembre, sino de acreencias impagas que se remontan al mes de julio.

De la situación deficitaria que supera los 3 mil millones de pesos, la ministra detalló que entre 500 y 600 millones son en concepto de deuda no registrada por no contar con las partidas correspondientes, ya que el presupuesto aprobado por la legislatura, no contempló el dinero suficiente para su cancelación. Por otro lado, los esquemas de subsidios aprobados por ley registraron una deuda de 40 millones de pesos.

Según el desglose de la deuda, $ 846.747.068,65 corresponde a Infraestructura, $ 976.615.207,00 a Obras Públicas, $ 236.971.086,00 a Vivienda y $ 1.033.839.935,30 a Vialidad, lo que hace un total de $ 3.094.173.296,95 en concepto de déficit al interior de todo el ministerio.

En cuanto a la situación de la ASSA, donde el Estado es socio mayoritario, la empresa asume un déficit operativo del orden de los 1.323.703.000 de pesos. Por su parte Frana aseguró que cuando la nueva gestión de gobierno asumió, la EPE contaba con una factura impaga, del mes de julio, de 2 mil millones de pesos hacia Cammesa, quien es la mayor proveedora de energía. La deuda fue cancelada pero aparecieron nuevos vencimientos, uno de fines del mes de diciembre y otro que debería cancelarse en los próximos días, los cuales generaron intereses por una cifra cercana a los 600 millones de pesos.

Según manifestó la ministra, a partir de mañana, la EPE deberá 5 mil millones a Cammesa, 300 millones a la casa de jubilaciones, con quien se realizará un convenio para poder cumplir con el pago, y otros 300 millones de deuda flotante con proveedores.

La situación del ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat no es la deseada, aseguró la encargada de la cartera, pero es la realidad con que se deberá trabajar para afrontar la compleja situación económica de la nueva gestión de gobierno.