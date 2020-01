Lagna: “Hubo un plan deliberado de Lifschitz para dejar un desquicio al gobierno entrante”

Jorge Lagna, ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Venado Tuerto y actual secretario de Gestión Social de Seguridad de Santa Fe, dialogó en exclusiva con Cadena Oh! sobre la situación económica de la provincia.

“En todas las áreas se está verificando lo mismo”, manifestó Lagna en relación a la conferencia de prensa que brindó Silvina Frana con los datos del ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

“Hubo una desesperada, frenética gira del gobernador por todos los pueblos, anunciando obras, licitando obras por miles de millones de pesos. Todo para dejarle un desquicio al gobierno entrante, a Omar Perotti. Tenemos que tapar esto, ver de qué manera vamos a poner en marcha esto. Por eso impulsamos las leyes de emergencia”, destacó el funcionario. “Lo digo y lo afirmo. Me hago responsable a título personal de lo que digo” enfatizó.

“ESTO ES UN PLAN DELIBERADO DEL SOCIALISMO,

CUYO DIRECTOR ES EL EX GOBERNADOR LIFSCHITZ,



QUE NACIÓ LA MISMA NOCHE QUE SE SABÍA QUE PERDIERON LAS ELECCIONES”





“A cuántos lugares fue Lifschitz cual si fuera una campaña política aunque ya había terminado. Anunciaba obras, licitaciones, pero todavía no giró un solo peso del Fondo de Obras Menores de 2019, que eran alrededor de 1600 millones de pesos. También te puedo hablar del financiamiento educativo que le debe a los municipios. Si sumas esto, no quiero mentir, pero debe superar los 3 mil millones de pesos. Por un lado anunciaba obras sin presupuesto, que no se empezaron o no se terminaron” informó Lagna.

ME PARECE UNA ACTITUD POLÍTICAMENTE RUIN

DE UN GOBIERNO QUE TUVO LA PROVINCIA DURANTE 12 AÑOS



“Por otra parte el propio Lifschitz dice que no se hace cargo de los 8 años anteriores de socialismo, sino que se hace cargo de los que gobernó él. Pero es para atarle las manos al gobernador Omar Perotti“.

Preocupación

“Nosotros estamos más preocupados por zanjar estas deudas que nos dejaron. Acá no es algo que pasó porque pasó, fue deliberado, fue un plan. No cumplió ni con los municipios, no mandó los millones para gastos corrientes, dejó en default a muchísimas comunas y municipios. Había un déficit tremendo y, en vez de usar el dinero para lo urgente, no se entregó. Estamos viendo esto en todas las áreas, reiteró el entrevistado.

“Acá no hay que esperar ninguna auditoria. Las auditorías podrán desembocar en algún tipo de acción judicial, pero es inapelable lo que está ocurriendo. Por eso no hubo transición, porque no querían dar los datos. Ahora quieren endilgar a un gobierno de 20 días todos los problemas de la provincia”.

“Ganamos una elección para gobernar y a las crisis, como dice el gobernador, no se las llora, se las enfrenta. Pero necesitás de medios, de herramientas para recomponer y ordenar los aspectos mínimos de una administración. Como es pagar en tiempo y forma los sueldos, aunque considero que se va a normalizar muy temprano esto. No podes hacer licitaciones sin partida presupuestaria, un hombre con 40 años en la función pública como Lifschitz lo sabe perfectamente. Entonces esto es un plan”, señaló Lagna.

“NO ES UNA DEUDA SÓLO ECONÓMICA,

ES UNA DEUDA QUE TIENE IMPLICANCIAS EN LO SOCIAL,

EN LO EDUCATIVO, EN LA SEGURIDAD”



Responsables

“Estoy convencido que la sociedad exige que esto sea esclarecido y que los responsables aparezcan con nombre y apellido. Hablamos de la EPE y de la situación angustiante que viven cooperativas que brindan los servicios en un montón de pueblos. No hay ningún tipo de ayuda, se les cobra usurariamente. La sociedad exige poner los puntos. Exigen análisis, conocer los procedimientos y el festival de nombramientos y acomodos de los últimos seis meses”.

“Se dio así el vaciamiento del Estado provincial mediante un plan deliberado capitaneado por Miguel Lifschitz. Estoy convencido también que con Omar Perotti vamos a poder paliar los problemas, salir adelante y aplicar las reformas estructurales en un montón de temas que aquejan a los santafesinos”.