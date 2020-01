La justicia pide difundir la imagen del adolescente desaparecido en Melchor Romero

El fiscal penal de La Plata Marcelo Martini pidió colaboración a la población para dar con el paradero del adolescente de 17 años, cuya madre, sobrina y padrastro aparecieron asesinados a cuchilladas el día de Año Nuevo último en una vivienda de la localidad de Melchor Romero.

Para hallarlo autorizó difundir su foto por todos los medios de comunicación. Sobre Exequiel Omar Horacio Sanso, de 17 años, hay una “averiguación de paradero” y no existe por el momento ningún pedido de captura en relación al triple crimen que fue descubierto la madrugada del 1º de enero.

El propio fiscal aseguró que envió un oficio al Ministerio de Seguridad bonaerense para que se ofreciera una recompensa. No obstante, desde la cartera a cargo de Sergio Berni explicaron que solo se puede ofrecer gratificación para quienes aporten datos para encontrar a personas prófugas, y que éste no es el caso. El adolescente vivía con su madre Graciela Holsbak, de 54 años, y su padrastro Raúl Bravo, de la misma edad, en la casa de las calles 523 entre 164 y 165 de Melchor Romero, en la periferia de La Plata, pero no fue encontrado en la vivienda cuando se descubrió el triple crimen.

Según determinaron los forenses, Holsbak presentaba al menos 13 cortes en su cuerpo y la herida mortal fue en la zona del abdomen, Bravo recibió una decena de lesiones y un corte a la altura del corazón que le provocó la muerte, mientras que Alma de 5 años, nieta de la mujer, fue encontrada descuartizada dentro de una bolsa.

El adolescente, según declararon algunos vecinos, fabricaba cuchillos y era experto en el manejo de ellos, lo que, sumado a su ausencia del lugar del hecho, hace sospechar que pudo haber estado implicado en los asesinatos que se cometieron con una cuchilla de 4 centímetros de alto.