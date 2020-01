La nieta de Susana Gimenez fue denunciada por agredir a un hombre

La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, habría protagonizado un hecho de violencia en Punta del Este este miércoles a la madrugada, cerca de la disco Tequila.

Ocurrió cuando un hombre llamado Marcelo y su mujer, Maria Gimena Binaghi intentaban sacar el auto de su casa en medio de una muchedumbre, apareció Celasco y, según informó exitoína.com, la joven habría contestado a los gritos: "Me imagino que no me tocaste el auto ¿no? Negra hija de puta, porque te mato". Su mini cooper estaba estacionado muy cerca de la linea de salida del garage, de modo que el hombre podía rozarlo.

Una de las testigos contó que la chica "estaba descontrolada y acompañada de dos amigas". Cuando Marcelo le contestó que estaba intentando sacar el auto, ella respondió con insultos. "¿Qué te pasa gordo hijo de puta?", le dijo, para luego empujarlo, tirarlo sobre el auto, y pegarle dos piñas en el oído.

Por su parte, la mujer le pidió que se calme o que, de lo contrario, iba a hacer la denuncia. Y Celasco le contestó: "Denuncia no, no me saquen fotos. Si llego a tener un arma los mato a los dos'".

Mas tarde, llegó al lugar Mercedes Sarrabayrouse, quien, según otras personas que estaban presentes, comenzó a tirar piedras en la vivienda junto a su novio Joe Miranda.

La pareja realizó una denuncia en una comisaría por "agresiones verbales, agresiones físicas y amenazas".