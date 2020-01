Rosario| Robo y persecución en el macrocentro: tres detenidos y una suma millonaria

Tres hombres fueron detenidos este mediodía en el macrocentro de la ciudad tras protagonizar un millonario robo a un repartidor, que conducía un utilitario. Ocurrió en San Luis y Ovidio Lagos, desde donde huyeron en un vehículo, que colisionó con otro en Crespo al 400. Allí fueron detenidos dos de ellos.



Según fuentes oficiales, en el lugar de la detención se secuestró un bolso con el dinero sustraído que supera los 999.000 pesos en efectivo. El botín fue hallado en el Peugeot 206 gris, en el que huían los ladrones.



Del relato de la propia víctima, en declaraciones a El Tres, se desprende que fue abordado por dos hombres en una moto. “Estaba parado en el semáforo. Se me acercaron dos hombres en una moto. Uno se bajó, me pegaba culatazos y me decía ‘dame la bolsa’ y no pude hacer otra cosa más que entregar el dinero”, relató Fernando.



La víctima contó además que había salido de 27 de Febrero e Iriondo y se dirigía a hacer un depósito al Banco Hipotecario. Aclaró que no tiene sospechas de nadie, pero reconoció que los ladrones tenían datos concretos.



En medio del violento asalto, Fernando no sabe por dónde ni cuándo apareció un tercer implicado en un auto, en el que huyeron con el bolso y la millonaria suma.

En el caso, actuó la Brigada Motorizada, que secuestró también las armas utilizadas en el violento asalto. La víctima destacó el rápido accionar de los agentes, que consiguieron recuperar el dinero.