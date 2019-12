Claudio Politti | Su experiencia en Bomberos Voluntarios y vocación de servicio.

Esta mañana en Fm Sonic Claudio Politti



Esta mañana en comunicación con Fm Sonic Claudio Politti contaba su experiencia en Bomberos Voluntarios y fomentó la vocación de servicio.

“Cuando yo empecé, por el año 1977 no había tantas cosas como ahora. En ese momento uno sentía las ganas de poder ayudar, que además era inculcado en los colegios. Todas las instituciones funcionaban con gente con vocación de servicio, los Clubes por ejemplo nacieron con mucho esfuerzo.”

“El cuartel de Bomberos para mi era un sueño, me acuerdo de ir y que me digan “No, sos muy chiquito” , al año siguiente y al siguiente hasta que una vez me quedé, con 15 años.”

"Hoy todos los Bomberos que tiene Villa Cañás vienen de la Escuela de cadetes de Bomberos, la mayoría de los chicos entró a los 9, 10, 11 años. Incluso hoy hay que bajar la edad de ingreso porque no se fomenta la vocación de servicio. Los chicos ven otra realidad y no quieren ir al cuartel donde te exigen, hay que cumplir horarios porque más allá del voluntariado cuando uno entra pertenece a un grupo que mas bien tiene una alineación militar, con una formación; que ya no quedan en las instituciones."

Claudio Politti esta mañana en Fm Sonic comentó “Nosotros lo que debemos hacer es fomentar la vocación de servicio y crear el ámbito para que los jóvenes se puedan desarrollar, a eso sumarle cada uno de los participantes el compromiso con lo que hace."

Fuente Fm Soinc- Oscar Andrés Canavese.