Lisandro Vaccaro, resumen de fin de año del Honorable Concejo Municipal.

El Presidente del Honorable Concejo Municipal hizo un resumen del poder Legislativo durante este año, Lisandro Vaccaro esta mañana en Fm Sonic.



“Refiriéndonos a lo político éste año fue sumamente positivo. Nos ha permitido incorporar nuestra 3° banca en el Concejo deliberante y gracias a la elección de mis compañeros permitió asumir la Presidencia del Concejo a partir del 10 de diciembre.”



“Más allá de la derrota en las urnas con mi candidatura como Intendente; que uno esperaba por ser una fuerza política nueva y porque nuestro adversario además de compartir el electorado, por así decirlo, viene con una estructura de un partido clásico más la estructura de gestión. Que es una gestión positiva, siempre lo que recalcaba en la campaña es que podíamos estar mejor cambiando algunas que otras cuestiones pero nunca desde una crítica destructiva, eso así también lo ha entendido la ciudadanía por eso le permite al Intendente actual haber sido reelecto.”



Con respecto al Concejo Deliberante, Lisandro Vaccaro comentó. “Es una responsabilidad para nuestra Alianza tener la mayoría dentro del Concejo, eso no nos pone en un escalón superior sino todo lo contrario, vamos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo Municipal (Intendente). Somos una oposición responsable y constructiva, todo aquello que consideremos que beneficie al ciudadano lo vamos a apoyar y de todo lo que consideremos que no, se van a pedir explicaciones como se ha hecho durante estos 2 años que me ha tocado ser concejal y cuando estén las cuestiones aclaradas se seguirá adelante.”



“La gestión actual no puede decir que el Consejo ha trabado cuestiones que le han impedido gobernar y te aseguro que no lo va a poder decir después que pase mi mandato como Presidente en el Concejo (Que dura un año) y tampoco mientras estemos nosotros como oposición.”



Para el 2020 el Presidente del Concejo Deliberante mencionó “Pretendo un Concejo abierto, que interactúe más con las instituciones intermedias y educativas. Que la ciudadanía comprenda que el Ejecutivo es una institución y el Legislativo es otra, que los Concejales tienen una labor que muchas veces se confunde con la labor del ejecutivo. El desafío es incorporar el Concejo a la ciudadanía, poder darle la relevancia que merece, que sepa dónde funciona y qué es lo que hace.”

Dieta de los Concejales:

“Yo creo que es una postura más política que moral, los Consejales se autoaumentan los sueldos, si ellos deciden no hacerlo los sueldos no van a aumentar. La cuestión es que toda la movida política es proponer que se bajen los sueldos. Lógicamente estoy de acuerdo en que no pueden ganar lo que ganan.”

“En Villa Cañás es Concejo es austero, prácticamente con el sueldo de los 6 concejales de Villa Cañás se paga un sueldo de un Concejal de Venado Tuerto y comprado con toda la zona es mucho menor. Así nuestra dieta es una dieta austera también. Es una decisión del Legislativo aumentarse o no los sueldos.” comentó Lisandro Vaccaro.

“Hace dos años cuando nosotros ingresamos lo que hicimos con la dieta del Concejal es atarla con una categoría municipal, más allá de que no somos empleados de planta del Municipio nuestros sueldos aumentan en base de lo que aumenta el sueldo de cualquier empleado del Municipio.

“Estoy de acuerdo con que el ajuste comience por la clase política. a nivel local uno tiene que reducir costos innecesarios. No reduciría por ejemplo, costos en salud pero sí lo haría en ceremonial y protocolo, en cargos políticos innecesarios.”